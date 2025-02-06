水人無水命 大S、許瑋倫、劉真皆在璀璨時凋零

（左起）劉真、大S、許瑋倫。（本報合成圖，資料照／IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日旅遊期間不幸因流感併發肺炎驟逝，年僅48歲，令人感到生命無常。大S的離開也不免讓人想起許多正值人生璀璨時期卻突然遭遇生死之關的女星，尤其是因車禍離世的許瑋倫離開時年僅28歲，令然感嘆「明天與意外不知道哪個先到來」。

大S因流感併發肺炎去世，年僅48歲。（翻攝自IG）

「大S」徐熙媛 48歲（1976～2025）

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2025年伊始最令人震撼的莫過於大S驟逝消息，由於正值農曆春節期間，許多人都以為是假新聞，直到妹妹「小S」徐熙娣3日透過經紀人證實後，才讓人感嘆生命無常。

大S驟逝時，年僅48歲，而她在戲劇、電影、歌唱、主持多方面的傑出表現更是讓人印象深刻。就連她的愛情故事每一段都是那樣的浪漫而轟轟烈烈，最為人津津樂道的就是因為20幾年沒有更換電話號碼，串起她和韓國歐巴具俊曄的姻緣，兩人深愛彼此的畫面，除了讓人感動更像是刻入骨子那般熱烈而深刻。

大S生前數度走過鬼門關，生產時一度在手術台上昏迷，她對生死課題早已看淡，更曾獲答說「把每一天都當作最後一天來過」。

「國標舞女王」劉真因心臟手術失敗過世，年僅44歲。（本報資料照，記者王文麟攝）

劉真 44歲（1975～2020）

有「國標舞女王」美稱的劉真和大S是好朋友，兩人每次都為了搶鞋爭快。劉真每次上小S主持的節目時，小S也會搞笑說「我更會跳舞好不好」。天生心臟就不好的劉真，2020年2月初接受心臟手術，沒想到手術中心臟停止跳動，只能裝上葉克膜等待換心。

經過40多天的搶救，依然回天乏術，劉真最終還是留下老公辛龍及當時還年幼的女兒。劉真最後的心願是希望女兒能健康平安快樂長大，老公辛龍卻始終陷入喪妻之痛，至今仍在療傷中。

女星許瑋倫因車禍去世，年僅28歲。（本報資料照）

許瑋倫 28歲（1978～2007）

每次提到早逝的女星，都會有人想起許瑋倫。因廣告受到大眾矚目的許瑋倫，從國中起就在廣告片中出現，正當她在娛樂圈恣意綻放光芒時，意外發生了。

許瑋倫2007年因拍戲南下，路途中助理因疲勞駕駛導致車禍，當時重傷的許瑋倫因人緣好，許多明星朋友都幫她集氣，希望她能平安度過難關，沒想到許瑋倫經過急救後仍宣告不治，得年28歲。

一直到今天許瑋倫的好友如楊丞琳、林依晨、王心凌、鄭元暢都沒有忘記她，仍將她的生日牢牢記在心中。

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