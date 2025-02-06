劉若英首度執導影集 為找秦漢演出用計「釣他」

劉若英（左）和製作人李耀華談到影集《忘了我記得》選角趣事。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉若英多年前曾跟大S合作港片《全城熱戀：熱辣辣》，而大S猝逝後，她在社群發全黑圖合十悼念，今出席Netflix2025年華語片單發布會，也以一身黑色連身褲裝，讓人聯想到在哀悼好友。她過去曾以電影《後來的我們》入圍金馬奬最佳新導演，首度執導影集《忘了我記得》，找來雙金影后謝盈萱、霍建華參與演出之外，還有78歲「男神始祖」秦漢演出謝盈萱的爸爸。

製作人李耀華則透露其實秦漢是被大夥「騙來演戲的」，因她的叔父是導演李行，有次參與李行回顧展，當下立刻想到被李行一手捧紅的秦漢，但因為拍攝期間長達3個月，擔心被拒絕，就先和劉若英找藉口把秦漢「釣」出來。

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當時她們認為秦漢許久沒出現螢光幕，答應演出的機率很低，先約秦漢喝茶，跟他說要「田野調查戲劇中老父親的角色形象」，沒想到一聊起來相當盡興，劉若英興奮笑說：「我們談了2、3個鐘頭，他簡直就是戲裡我們要的爸爸，就是他！」後來才正式邀約秦漢演出。

戲裡謝盈萱是脫口秀演員，還在便利商店打工賺取生活費，並看著形形色色奧客，把有趣事件寫在脫口秀段子裡，另外她和秦漢的父女情感互動也是一大看點，編導劉若英透露會拍這部影集的契機是覺得自己老了，「過去幾年，我開始感覺到年齡不單只是個數字，老了，不是一個形容詞，而是強烈反應在身體上；同時我看著身邊老人的墜落感，心裡覺得很心疼，於是我想寫下來、拍下來，希望用幽默的方式跟大家分享這個故事。」該劇預計在2025年第二季上線。

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