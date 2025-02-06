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楊小黎食物中毒狂吐！「3天沒進食」曝病況：站都站不住

楊小黎因食物中毒狂吐不止。（翻攝自臉書）楊小黎因食物中毒狂吐不止。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊小黎憑藉穩健台風及流利口條，成為許多活動主持人的第一人選，不時會在社群分享生活的她，4日突發文透露自己上吐下瀉，今（6）日再度更新病況，表示自己是食物中毒「吐了一整天」，已經近3天幾乎沒有進食。

楊小黎在IG限時動態透露，歷經2天的不適，原以為今天狀況好轉於是決定上工，沒想到早上在準備梳化時居然又開始發作，「大吐特吐天旋地轉」，於是急忙趕往醫院打點滴，以便完成接下來的主持工作，沒想到情況並未獲得改善，到了活動現場仍感到極度不適，從上台前到結束都不斷嘔吐，讓她無奈直呼「我是打了止吐針，還是催吐針？」

最終仍盡力完成主持，楊小黎也感謝工作人員的體諒及擔心，最後盼望自己能早日康復，形容目前的身體狀態是站都站不住，「跟來賓對話都覺得在坐海盜船，可能這3天來也幾乎沒有吃東西」，並向粉絲報平安表示，目前已經在助理陪同下安全到家，希望大家不要太過擔心。

楊小黎曝光病況。（翻攝自IG）楊小黎曝光病況。（翻攝自IG）

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