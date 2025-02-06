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遭爆向渣男前任「討巨額分手費」！小龍女李芷霖怒發聲了

李芷霖曾與天津男籃隊員林庭謙有一段情，不過後來傳出遭劈腿分手。（翻攝自IG）李芷霖曾與天津男籃隊員林庭謙有一段情，不過後來傳出遭劈腿分手。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕籃棒雙棲的啦啦隊員「霖霖」李芷霖為林襄師妹，先前曾與天津男籃隊員林庭謙有一段情，不過後來傳出遭男方劈腿分手。沒想到在霖霖走出情傷後，竟又被瞎傳曾向林庭謙討高達6千萬的分手費，不實指控氣得霖霖發限時以黑底白字回擊，並於今（6）日去警局報案。

李芷霖遭Dcard網友抹黑。（翻攝自Dcard）李芷霖遭Dcard網友抹黑。（翻攝自Dcard）

近日Dcard上有網友以「恐怖情人啦啦隊小龍女00不要再裝了」為題發文，表示李芷霖的父親是賭徒，且在和林庭謙交往期間都是男方在養她，還要償還李父的賭債，分手原因根本不是男方劈腿。該網友還曬出一張截圖指控，李芷霖用私密照勒索林庭謙6千萬，來當作是「青春補償費」，不過最後因為證據不足反遭網友吐槽。

李芷霖發限時澄清，揚言報警。（翻攝自IG）李芷霖發限時澄清，揚言報警。（翻攝自IG）

指控貼文一出，李芷霖馬上發限時澄清：「稍早有看到Dcard的不實指控，那些內容都不是事實。請大家不要誤信謠言，在今天比賽結束後，我會去報警處理」。

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