李珠珢將來台！拍片親曝「最愛台灣這美食」網驚：聲音好反差

李珠珢即將來台。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢正式宣布加盟富邦悍將啦啦隊，將在首檔主題日與球迷相見，昨（5）富邦球團也於IG釋出李珠珢「快問快答」影片，掀起討論。

李珠珢在影片中提到，最初來台參加應援時，在機場看見大批粉絲迎接的場面，令她至今難以忘懷。接著分享自己最有印象的歌曲，是在局間休息時，聽到應援團長所唱的歌曲，但因為不知道是哪首歌曲，因此非常好奇，對此，富邦推測應是由TF111表演的《青春修煉手冊》。

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富邦釋出李珠珢快問快答影片。（翻攝自IG）

被問到最懷念的台灣食物，李珠珢立即興奮答道「台灣的三明治真的很好吃！」此外，她也感謝台灣球迷的喜愛，表示自己很驚有這麼多粉絲支持。提到對於即將成為同事的其他啦啦隊員的印象，有著170公分高挑身材的李珠珢則說，「性格都非常溫柔，小巧可愛，大家真的非常可愛又貼心」。

李珠珢透露，藉由上次來台的經驗，她返韓後變得比較會面對鏡頭，最後感謝台灣粉絲給予她的熱情支持。影片曝光後，在短短15小時內就吸引3萬人按讚，展現高人氣，網友紛紛留言「到底是哪一家三明治？」、「完了，接下來會有吃不完的三明治了」，也有人驚呼「第一次聽她聲音，跟人對不上耶」、「低音砲～有這種反差反而會更令人印象深刻」。

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