大S骨灰「永久放家中」原因曝光！ 小S精神狀態惹網擔憂

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大Ｓ」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎病逝，昨（5日）在親友的護送下平安回台，據傳，大S的骨灰罈將永遠放置家中，原因是「小S」徐熙娣希望每天能看見姊姊，由於兩人姊妹情深，網友相當擔心小S目前狀況。

「大S」徐熙媛（左）、「小S」徐熙娣。（翻攝自臉書）

據「鏡週刊」報導，熟識徐家的友人透露，小S面對突然其來的噩耗，完全無法接受和放下，更是一度情緒崩潰，在醫院哭癱。小S在日本每天以淚洗面，幾乎沒辦法做任何決定，精神狀況令人憂心，最終家人決定將「大S骨灰罈永久放在家中」，讓小S可以隨時去找姊姊說話。

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大S丈夫具俊曄昨日搭乘私人飛機低調帶她回家，儘管戴著帽子和口罩，仍可以看到他哀傷的眼神，上車前也請工作人員幫忙用雨傘遮擋，深怕驚動到愛妻，全程共有4台車等待接機，小Ｓ的經紀人傍晚也證實大Ｓ與家人們都已平安回家。

大S骨灰回台，具俊曄護送骨灰上車。（記者胡舜翔攝）

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