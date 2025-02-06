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（連線專訪）關繼威小金人加持《狠狠愛》變身男主角！難忘去年底訪台迫不及待又想來

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕奧斯卡男星關繼威首度擔任動作片男主角，在新片《狠狠愛》再展俐落身手，對此他直呼「我過去20年所做的一切都在為這部片做準備！」去年底受邀來台出席金馬獎的他直說來台很開心，除了用中文向台灣粉絲拜年，更說「我迫不及待再去台灣！」

關繼威在《狠狠愛》首度擔任動作大片男主角。（UIP提供）關繼威在《狠狠愛》首度擔任動作大片男主角。（UIP提供）

關繼威直說化身狠角色的感覺真的很棒，「雖然我過往有習武，但這次完全不同，這真的很有挑戰性，同時也很有趣。」他前年憑《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡，《狠狠愛》不僅是他獲獎後首部電影，更升格演出男主角。

金獎男星關繼威為《狠狠愛》接受本報專訪，直說迫不及待想再來台灣。（UIP提供）金獎男星關繼威為《狠狠愛》接受本報專訪，直說迫不及待想再來台灣。（UIP提供）

提到獲獎後的改變，關繼威說以個人角度來說沒太大變化，「我的生活跟以前一樣，我住在同一間房子、開著同一輛車。但在職業生涯上，我必須承認有很大的不同」。他透露機會開始變多，甚至很多人主動聯繫他，「我曾經有很多年努力說服電影人給我機會，現在卻是他們主動找上門說『我們很想和你合作』，感覺真的很棒。」

關繼威在《狠狠愛》上演不少動作戲。（UIP提供）關繼威在《狠狠愛》上演不少動作戲。（UIP提供）

有趣的是，在奧斯卡頒獎典禮負責頒發小金人給關繼威的頒獎人之一，正是此次和他合作《狠狠愛》的奧斯卡最佳女配角得主亞莉安娜黛博塞，關繼威直呼「我超愛她！」更回憶她在典禮上宣布得主、唸到他的名字時真情流露為他高興，「那深深打動了我，我真的充滿感激。」

關繼威大讚亞莉安娜黛博塞在《狠狠愛》也是狠角色。（UIP提供）關繼威大讚亞莉安娜黛博塞在《狠狠愛》也是狠角色。（UIP提供）

關繼威說在很多不同的場合碰過黛博塞，每次見到她都會跑過去跟她說：「我好希望有一天能和妳一起拍電影！」沒想到真的實現，「我們在《狠狠愛》裡合作，度過了美好時光，而且我一定要跟大家說，她在這部電影裡真的超霸氣！」他大讚黛博塞表現的超棒，也因為她的舞者背景，所以對動作編排很有天分，拍動作戲非常自然，「我希望她之後能挑戰更多動作片！」

農曆新年假期剛過，關繼威說一直都很喜歡過年，「我和我太太都很重視傳統，尤其身為華人，新年是一個非常重要的節日。」他說今年的新年特別興奮，因為主演的《狠狠愛》即將上映，「這段時間我都在忙著宣傳，希望大家能夠去支持這部電影！」

關繼威（中）在《狠狠愛》活用自己對於港式動作片所學，展現俐落身手。（UIP提供）關繼威（中）在《狠狠愛》活用自己對於港式動作片所學，展現俐落身手。（UIP提供）

最後關繼威也用中文向台灣粉絲拜年「恭喜發財，祝大家身體健康，萬事如意！」他說去年底才剛來過台灣，但已迫不及待想再來，「我去參加了金馬獎，還擔任頒獎嘉賓，那是一段很棒的經歷，我的家人也都在，真的很想快點再去台灣！」

《狠狠愛》描述關繼威飾演的房仲「馬文」隱藏自己黑暗過往，他曾是吳彥祖飾演的犯罪集團老大「納克魯斯」最強左右手，同時也是納克魯斯的親弟弟。當納克魯斯發現弟弟當年沒有好好執行交付的任務，解決掉亞莉安娜黛博塞飾演的會計，甚至進行雙重背叛，立刻派手下追捕他，讓他被迫面對從未真正逃離的過去。電影將於明天（7日）正式在台上映。

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