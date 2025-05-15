Energy全員沒當兵！ 網揪「免役原因」酸：怎麼能跳16蹲

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸3月被爆砸百萬重金逃兵，檢警14日再出手掃蕩閃兵疑雲，發現多名男星涉案。事實上，「免役」在演藝圈早非罕見，其中，男團Energy全員「未服役」，隨著此次風波，被輿論推至風口浪尖。

Energy成員分別患椎間盤突出、脊椎移位、脊椎側彎、氣胸、地中海貧血等因素免役。（資料照）

Energy成軍超過20年，歷經分合重回歌壇，去年4月推出主打曲〈星期五晚上〉，人氣直線飆升，當中的舞蹈動作「16蹲」更是掀起模仿熱潮，他們不僅代言及演出邀約不斷，也獲得金曲獎肯定，入圍本屆最佳演唱組合。

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豈料，近期男星閃兵風波持續延燒，輿論將Energy推至風口浪尖。有網友翻出Energy的5名成員全數免役，理由涵蓋脊椎移位、氣胸、地中海型貧血等，忍不住開酸，「看到十六蹲的那幾個大叔全部免役，真的覺得很好笑」、「這些病在軍中一個都不能留，結果在舞台上跳到飛起來」。

不過，有網友緩頰表示，「進軍隊出事就是國家要賠，開演唱會出事是他們自己的事好嗎？」、「規定就放在那邊有氣胸就免役，是規定他不能當兵」、「當年Energy成員因為練舞導致職業傷害，這些都有醫療證明和新聞報導可查，免疫是根據體位標準判定的，而不能隨意逃避。他們後來能恢復運動，完全是靠長期復健和高度自律的結果。這樣的努力和毅力值得被尊重！與其用偏見標籤，不如關注他們如何面對傷病，並重新站上舞台帶給大家更多正能量。」

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