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（獨家專訪）吳彥祖現實中也狠狠愛！想念台灣笑曝聞「收手吧阿祖」、「地方吳彥祖」反應

吳彥祖在《狠狠愛》化身凶狠的犯罪集團老大。（達志影像）吳彥祖在《狠狠愛》化身凶狠的犯罪集團老大。（達志影像）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕香港男神吳彥祖在動作新片《狠狠愛》將弟弟關繼威視為最強左右手，遭遇對方背叛便亟欲將他找回，甚至派了手下追捕他。他笑說如果現實中有弟弟，自己也會是個「狠狠愛」的哥哥，「嚴厲但充滿愛，雖然可能不會像電影裡那麼執著找回弟弟，但我一定會用我的方式關心和引導他。」

除了自認當哥哥會相當嚴厲，吳彥祖說他也不是「溫和育兒」型的家長，尤其認為紀律和尊重非常重要，「我從小就是在這樣的環境中成長的，尤其學習武術的訓練過程就很嚴格，這也讓我學會如何成為一個真正的男人。」

吳彥祖在《狠狠愛》飾演的犯罪集團大哥相當凶狠，而每當他詮釋反派，都會有網友忍不住引用他當年在《新警察故事》被成龍勸說的「收手吧阿祖」來向他喊話，網路上更有各種「收手吧阿祖」迷因梗圖，不僅粉絲在現實生活中見到他會對他說，就連他自己都曾惡搞過。

吳彥祖在《狠狠愛》演反派，又被網友喊話「收手吧阿祖」。（達志影像）吳彥祖在《狠狠愛》演反派，又被網友喊話「收手吧阿祖」。（達志影像）

提到著名的「收手吧阿祖」梗，吳彥祖也直呼確實很有趣，「因為這種情況其實是疫情之後才開始發生的，《新警察故事》今年要21年了，沒想過能夠有這麼長的影響力，或者能在觀眾心中留下這麼深的印象。」

吳彥祖說疫情後回到亞洲，大家開始對他說這個台詞，「那時我才意識到，原來有新的一代觀眾也看過這部電影並喜歡它，他們在電影上映時可能還沒出生，或者只是嬰兒，那就代表他們是在這幾年內才看過這部電影，可能是在疫情期間才接觸到的。」他笑喊「這部電影還活著」，直說該片能擁有「第二次生命」真的很酷。

提到剛過完農曆新年，吳彥祖透露原先在中國拍攝新片，新年期間休假就先回洛杉磯，一方面參加《狠狠愛》首映，另一方面也能和家人共度時光。他除了祝福台灣粉絲新年快樂，更表示最想跟大家說聲：「好久不見！」全因真的很久沒有來台宣傳或出席活動了，「我真的很想再來，我很想念台灣，想念那裡的美食，也想念台灣的粉絲們，真的很想你們！」

吳彥祖對於自己已經50歲了，還有人想當「地方吳彥祖」感到好奇。（達志影像）吳彥祖對於自己已經50歲了，還有人想當「地方吳彥祖」感到好奇。（達志影像）

雖然很久沒看到吳彥祖本尊，但至今仍有許多自稱「台北吳彥祖」或「高雄吳彥祖」的「地方吳彥祖」，對此他大笑表示，「我真的不敢相信自己已經50歲了，為什麼還會有人想要變成我呢？」但對於大家對他的熱愛、把他當成偶像男神直呼感謝。《狠狠愛》將於本週五（2月7日）在台上映。

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