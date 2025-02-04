（獨家專訪）吳彥祖《狠狠愛》受關繼威親邀扮大哥 珍奶不離手藏殺機

吳彥祖（左三）和關繼威（右三）再度合作《狠狠愛》，還出席他在好萊塢星光大道的按手印儀式。（達志影像）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕香港男神吳彥祖在動作新片《狠狠愛》再度和奧斯卡最佳男配角得主關繼威合作，除了化身凶狠的犯罪集團老大，同時也是關繼威的哥哥。他說當初接到關繼威的電話，二話不說就答應演出，更透露每次現身都手拿珍奶，竟然暗藏殺機。

關繼威（中）在《狠狠愛》活用自己對於港式動作片所學，展現俐落身手。（UIP提供）

關繼威在《狠狠愛》飾演隱藏自己黑暗過往的房仲「馬文」，吳彥祖則飾演他脾氣火爆的哥哥「納克魯斯」，當他發現弟弟當年沒有好好執行交付的任務，甚至進行雙重背叛，立刻派手下追捕他，馬文因此被迫面對一直糾纏著他的選擇，以及他從未真正逃離的過去。

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吳彥祖透露，當初電影需要找人演出關繼威的哥哥，關繼威親自致電跟他說：「嘿，我覺得如果你來演我哥哥會很棒！」他表示很喜歡關繼威，除了從小就看他演出《七寶奇謀》、《魔宮傳奇》等片，更因為合作影集《西遊ABC》成為朋友，「這是他第一次擔任動作片主角，我又在香港從事這類型的演出很多年了，所以當他邀請我時，我很樂意幫忙！」

再度和關繼威合作，吳彥祖直說感覺依舊很棒，「我們在片場會用廣東話交流，週末還會一起吃火鍋，互相支持。」他說兩人的打戲也是他想接演的另一個原因，因為製作團隊想呈現純正的港式動作風格，「香港是我學習動作戲的地方，也是我的根源，所以能把這種風格帶到國際大銀幕，對我來說意義非凡。」

吳彥祖表示，關繼威曾經和已故的動作大導演元奎合作，兩人都對香港動作片風格非常熟悉，「我們其實沒有太多時間排練，但因為我們對這種動作風格和拍攝方式非常了解，所以過程變得相當輕鬆，拍攝起來也很有趣。」他說雖然電影幕後團隊不是來自香港，但都熱愛港片，「他們對港式動作片的熱愛，讓我知道這次的動作場面一定能保持正宗的港式風格。」

吳彥祖（右）在《狠狠愛》化身犯罪集團大哥，每次現身都手拿珍奶。（UIP提供）

片中犯罪集團的據點是以一間手搖店做掩護，同時兼做香港電影出租店，吳彥祖表示，這是編劇和製作團隊對老香港電影的致敬，「而珍奶這個元素，我覺得是對亞裔美國人文化的一個呼應。」至於把珍奶「變成武器」，他說當初看到劇本時就超喜歡，但同時也想說，「好吧，那這個角色就必須一直拿著珍奶了，對吧？」

為此，吳彥祖也分享他們為角色設定的背景故事，原來他和關繼威是被收養的，兩人之間唯一連結就是珍奶，「而當他離開我之後，我變得對珍奶異常執著，所以我才會一直帶著它。而且把手上的珍奶當成武器真的很酷，會讓觀眾出乎意料。」他說有看到網友說「反派一直拿著珍奶看起來一點都不兇」，心想：「等著吧，等你們看到那場戲時，就會明白珍奶有多危險了！」《狠狠愛》將於本週五（2月7日）在台上映。

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