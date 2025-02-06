痛心大S遭譏投胎中國！賈永婕強硬反擊「她真的愛台灣」

賈永婕（左）挺身為閨蜜大S抱屈反擊。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，團購達人486先生卻藉此譏諷「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。」引爆眾怒。對此，台北101董事長賈永婕看不下去，態度強硬為閨蜜大S抱屈發聲：「我想是他不了解他們姐妹，他們真的愛台灣！」

正當外界為大S香消玉殞感到悲傷之際，486先生卻在第一時間先後於臉書嘲諷：「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國。」、「台灣少了一個堂堂正正的中國人。」不僅如此，他還另闢戰場於X平台上訕笑：「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」瞬間引爆眾人反彈情緒。

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事後，一名網友特地留言提醒賈永婕，「486先生發文祝大S下輩子投胎到中國，小S也一起，小心486也來tag賈董一起....」針對486先生的言論，賈永婕痛心為閨蜜大S挺身抱不平，一向活潑的態度也瞬間轉為強硬，「我想是他不瞭解他們姐妹，他們真的愛台灣！」此外，也有中國網友留言表示：「海峽對岸真的有很多很多人愛她！」對此，賈永婕僅以「謝謝」2字代為發聲。

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