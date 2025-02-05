大S回家了！華岡摯友揭她超有愛生前暖舉

小刀悼念大S。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊，因為感染流感併發肺炎不幸離世，和她一樣就讀華岡藝校的「小刀」彭康育沉默數日，今晚連曬多張同學聚會照片，他悲傷感念大S從高中就很照顧他，前幾年甚至提議「范范」范瑋琪可以當他的經紀人，難過以後的高中同學小組聚會，將永遠少了她。

小刀曬出高中同學聚會照片。（翻攝自IG）

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小刀曬出高中同學聚會照片。（翻攝自IG）

小刀說，高三時大小S已經出道，他還仍在加油站打工，某天大小S卻請他去忠孝東路的星期五餐廳吃飯，那家餐廳他不止第一百多次探頭探腦想進去，但卻因為貴到吃不起，「那一天的那一餐對我來說是非常有愛、非常有意義，永遠記在心裡的一餐，謝謝你和娣的同學愛。」

小刀曬出高中同學聚會照片。（翻攝自IG）

小刀還說大S絕對是他認識的人當中，最堅強、善良、照顧人的人之一，幾年前甚至打給他，「祢問我是不是打算再次在幕前好好發展，祢跟我說瑋琪絕對是最棒的經紀人。」也希望范范能當他的經紀人多賺一點錢，感動她總是希望身邊的人好，最後小刀也不捨告別大S：「Dear媛，願祢在天上當個快樂的天使。」

小刀曬出高中同學聚會照片。（翻攝自IG）

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