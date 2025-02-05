曹西平嘆「藝人過世還要被八卦」！心痛大S驟逝喊話至親要撐住

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛春節赴日旅遊不幸感染流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息曝光震驚各界，藝人曹西平更發文直呼無法接受，也在文中提到大眾對於已故藝人過度關注，「藝人走了還不能好好走，還要被大家茶餘飯後八卦一通」，他也緬懷大S是個很真、有話直說的人，「演藝圈沒有幾個人可以做到的」。

曹西平心痛大S離世。（翻攝自臉書）

曹西平在文中開頭就直呼，藝人走了還不能好好走，還要被大家茶餘飯後八卦一通，不管認識或是不認識的人，都可以說一大堆，還要被問現在心情怎麼樣，「事情發生了不需要再去問這麼仔細，家屬想說自然就會說，人家不需要跟大家報告私人家裡的生活，這些跟表演都無關，還需要什麼精彩的畫面，真的不用了，讓人家家屬安心處理後面的事宜。」

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曹西平也提到大S是個很真的人有話直說，不管是工作或是感情還有家庭，無論外界如何批判評論，她還是勇敢選擇做自己，不管大家的眼光跟看法，演藝圈沒有幾個人可以做到的。

他也說，不管大家怎麼傷心，有一個人肯定她是最悲傷最難過的人，雖未指名道姓但應是指大S的妹妹小S，「她絕對無法接受她的離去，因為她最愛的就是她，希望妳可以挺住妳媽媽還需要妳撐著，不敢想像有多悲痛。」

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