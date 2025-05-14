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娛樂 最新消息

陳大天、李銓涉閃兵遭拘提！傳陳零九、大根、威廉等藝人都在名單

藝人陳大天、李銓涉嫌閃兵遭拘提，傳出其他涉案者包含陳零九、大根、威廉等人。（合成圖）藝人陳大天、李銓涉嫌閃兵遭拘提，傳出其他涉案者包含陳零九、大根、威廉等人。（合成圖）

〔記者陸運鋒／台北報導〕繼今年2月男星王大陸閃兵被逮後，檢警今早再次執行第二波掃蕩，拘提藝人陳大天、李銓及舞台劇演員黃博石，尚在偵詢中，但據了解，此波掃蕩會如滾雪球般越滾越大，陳零九、大根、威廉等人都在這波名單內，不過警方目前不予證實。

據悉，此波掃蕩名單包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石以及黃姓、范姓男子等10人。

藝人陳大天今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）藝人陳大天今早被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

新北檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託陳姓主嫌協助免當兵，陳男因另涉他案遭通緝被捕收押，新北檢擴大偵辦，再追出陳男旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，並於2月執行第一波掃蕩，拘提包括王大陸等10名欲逃兵役男及3名共犯。

警方今早拘提舞台劇演員黃博石。（記者陸運鋒攝）警方今早拘提舞台劇演員黃博石。（記者陸運鋒攝）

而第一波掃蕩中，還在王大陸手機查出不少案外案，包括教唆毆打UBER司機、委託警官及四海幫堂主小阿俊查個資等，而檢警今天執行第二波掃蕩，現已帶回陳大天、李銓、黃博石，不排除有更多大咖藝人或第三波掃蕩。

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