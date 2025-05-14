找閃兵團教憋氣、謊稱病史逃避兵役 藝人價碼曝光

陳零九移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／台北報導〕檢警今執行閃兵集團第二波掃蕩，今早陸續拘提藝人陳大天、陳零九、威廉、阿虎、陳、陳向熙、陳信維等9人，由於大根尚在返國途中，晚間落地後將由檢警拘提，稍早陳零九及范男已移送新北地檢署複訊。

陳大天移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

這些閃兵藝人都是體檢時，利用閃兵團教導憋氣導致血壓異常或謊稱高血壓病史，返家配戴血壓監測儀器機會後，再找有心血管疾病的患者「頂包」配戴。

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據了解，陳零九、陳大天、阿虎、李銓等藝人都是當1年兵，約2018至2020年找上閃兵團主嫌陳姓男子，陳零九價碼最高花費約40萬、李銓30萬、陳大天25萬、阿虎20萬，且都是已經成功閃避兵役，而舞台劇演員黃博石及范姓男子當4個月兵，價碼約10萬，但尚未完成閃避兵役就被逮。

檢警調查，而這些逃避兵役的藝人，都是透過友人介紹下認識陳姓主嫌，而付款方式則是面交及匯款都有，今天落網後都已坦承逃避兵役。

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