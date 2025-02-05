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珍惜台灣醫療健保！ 雞排妹曝日本醫院殘酷現況

大S過年期間在日本旅遊不幸驟逝，享年48歲。（翻攝自臉書）大S過年期間在日本旅遊不幸驟逝，享年48歲。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間前往日本家族旅遊，不幸染上流感併發肺炎過世，享年48歲，她在日本期間曾2度被救護車送醫，無奈最後仍救不回大S，「雞排妹」鄭家純4日透過臉書發文直言：「日本大醫院真的不像台灣一樣。」

雞排妹透露之前住在東京的朋友小孩有些狀況，先帶去家附近診所檢查，但診所醫生態度不好，看診完是用丟的把小孩丟還給我朋友，然後就說都沒問題；等了幾天，朋友小孩狀況還是沒改善，但沒有診所介紹信（轉介單），也不能直接去大醫院掛號。

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「後來是請我先生幫忙介紹別的診所，那間診所的醫生也認為得去大醫院做更詳細檢查」，雞排妹接著無奈表示，朋友拿著介紹信去掛號，竟然是要等一個多月後才能看診，「朋友整個快暈倒，所以我先生又再去關心了解一下，就變成一週後可以看診。」

雞排妹描述這段過程，是要告訴大家：「這真的不是我們從小在台灣長大的人可以想像的，請好好珍惜台灣的醫療人員和健保。」

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而雅丰竹北醫美診所副院長楊弘維3日在Threads分享大學同窗好友、日本執業攻讀博士學位胸腔內科醫師徐立恆看法，徐立恆表示並不清楚大S在當地就醫轉診過程，但有2大關鍵，一是「日本醫院分級制度明確」，比較偏遠地方（箱根或北海道鄉下）去醫院，可能沒急診或醫師值班、ICU，一定得轉診。」

徐立恆接著表示，另一關鍵是日本醫師不喜歡看外國病人，「除了外國人收費直接300%，日本醫師英文語言能力沒台灣人好、醫病溝通有困難；醫師詢問病史極端重要，所以這或許是延遲病程的關鍵。」

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徐立恆並補充說明：「這也不能怪日本醫師，本來語言溝通能力就因人而異，旅平險有附醫療費用理賠，但可沒有附醫師來幫你看診。」

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