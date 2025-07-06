林裕凱爆紅 財經網美胡采蘋揭Volvo出帥哥主因

Volvo代理總裁林裕凱高顏值迷暈一票網友。（Volvo提供）

〔記者林南谷／台北報導〕國際富豪（Volvo ）汽車日前宣布總裁陳立哲6月30日卸任，由年僅37歲的林裕凱接任Volvo Car Taiwan代理總裁，林裕凱年輕、高顏值的照片曝光後，立刻在社群平台Threads、Facebook引爆網友熱烈討論，林裕凱3個字也擠進Google熱搜排行榜。

財經網美胡采蘋5日臉書發文表示，其實總經理長得帥不帥，很大程度跟這個總經理的功能性（看成性功能是你自己的錯）有關，她接著說：「例如Volvo在台灣最重要的功能可能是銷售，造車和總部都不在台灣，所以業務職可能對台灣區比較重要，業務要見人、要談生意，因此比較容易出帥哥。」

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胡采蘋接著又表示，創業圈也是容易出帥哥的地方，可能是因為需要搞定投資人，也算是一種業務，透露自己採訪過覺得還滿帥的CEO，應該是福特汽車的Mark Fields，「據說他本人也很注重醫美保養，還有TOMS Shoes的創辦人Blake Mycoskie，Blake跟他妹妹一開始是在電視實境秀上走紅的，算是一對小明星兄妹，後來才開創自己的品牌，不過他本人有點過動，稍微有些吵鬧。」

林裕凱自2021年加入Volvo大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，加入Volvo以前，曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等職務。

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