晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛貓離奇失蹤……早稻田學霸憂心120小時 華承妍回台前奇蹟發生了

華承妍（萬力達提供）華承妍（萬力達提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕中日混血歌手華承妍畢業自早稻田大學，日前來台Longstay發展，今年即將推出新作品。農曆年前她特別提前近2週返澀谷家中，陪父母一起大掃除，除舊佈新，抱抱家裡的老貓Nyanko，還發生黑白貓Halo失蹤5天的插曲。

華承妍返日過年。（萬力達提供）華承妍返日過年。（萬力達提供）

這趟飛回日本，她最難忘幫家裡「超級大掃除」，笑稱是「一場長大的我和小時候環境的對決」，預估從90年代至今家裡不曾這樣大掃除，「花了至少兩週、每天四五個小時的時間，一點一點打掃。」看到家裡煥然一新自己很有成就感。因為家族中即將迎來新成員，「為了即將出生侄子的營養，我一直給嫂嫂夾好吃的，希望她身體健康順利生產。」

華承妍（萬力達提供）華承妍（萬力達提供）

在台北發展的華承妍也很掛念東京家的兩隻貓，「橘貓Nyanko肉眼可見的老了。走起路來慢吞吞的，以前很容易被她突然不爽就輕咬一口或者抓一下，現在她速度變慢了，就可以盡情的摸她。」而最Shock的是，Halo居然在新年時消失了五天，「我們全家都很擔心，終於在我回台北前的最後一天回來了，灰頭土臉的不知道遭遇了什麼。」貓咪歸巢才讓華承妍放下1萬顆心回到台灣。

Def Will合體。（萬力達提供）Def Will合體。（萬力達提供）

這趟除了團圓，她也與當年一同在Avex出道的Def Will女團成員大合體，華承妍表示雖然大家各有發展，但感情都很好，除了隊長Rei，其他人都常保持聯絡，最年長的Ayano現在成了一名上班族，但最凍齡的也是她，「越來越像一隻小兔子！」最年幼的老么Lety，則繼續Rapper事業，也和別的歌手組成團在發歌。

而團中發展最好的Hina，後來又成爲新組合Faky的團員，更單飛成了一名模特，Rei後來也換跑道走名模路線，個性比較獨立剛強的她，總是默默走在獨行的路上，「但直到去年遇見了一個可以救贖她的人，更宣布將在今年年底結婚，到時Def Will又將為她大合體，回去祝福她！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中