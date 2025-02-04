愛貓離奇失蹤……早稻田學霸憂心120小時 華承妍回台前奇蹟發生了

華承妍（萬力達提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕中日混血歌手華承妍畢業自早稻田大學，日前來台Longstay發展，今年即將推出新作品。農曆年前她特別提前近2週返澀谷家中，陪父母一起大掃除，除舊佈新，抱抱家裡的老貓Nyanko，還發生黑白貓Halo失蹤5天的插曲。

華承妍返日過年。（萬力達提供）

這趟飛回日本，她最難忘幫家裡「超級大掃除」，笑稱是「一場長大的我和小時候環境的對決」，預估從90年代至今家裡不曾這樣大掃除，「花了至少兩週、每天四五個小時的時間，一點一點打掃。」看到家裡煥然一新自己很有成就感。因為家族中即將迎來新成員，「為了即將出生侄子的營養，我一直給嫂嫂夾好吃的，希望她身體健康順利生產。」

請繼續往下閱讀...

華承妍（萬力達提供）

在台北發展的華承妍也很掛念東京家的兩隻貓，「橘貓Nyanko肉眼可見的老了。走起路來慢吞吞的，以前很容易被她突然不爽就輕咬一口或者抓一下，現在她速度變慢了，就可以盡情的摸她。」而最Shock的是，Halo居然在新年時消失了五天，「我們全家都很擔心，終於在我回台北前的最後一天回來了，灰頭土臉的不知道遭遇了什麼。」貓咪歸巢才讓華承妍放下1萬顆心回到台灣。

Def Will合體。（萬力達提供）

這趟除了團圓，她也與當年一同在Avex出道的Def Will女團成員大合體，華承妍表示雖然大家各有發展，但感情都很好，除了隊長Rei，其他人都常保持聯絡，最年長的Ayano現在成了一名上班族，但最凍齡的也是她，「越來越像一隻小兔子！」最年幼的老么Lety，則繼續Rapper事業，也和別的歌手組成團在發歌。

而團中發展最好的Hina，後來又成爲新組合Faky的團員，更單飛成了一名模特，Rei後來也換跑道走名模路線，個性比較獨立剛強的她，總是默默走在獨行的路上，「但直到去年遇見了一個可以救贖她的人，更宣布將在今年年底結婚，到時Def Will又將為她大合體，回去祝福她！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法