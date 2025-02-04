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娛樂 最新消息

媒體苦守整天等不到大S媽 小S經紀人突發最新聲明

現場媒體沒等到大S媽媽。（記者侯家瑜攝）現場媒體沒等到大S媽媽。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，已經在日本羽化成仙，稍早有消息傳出徐媽媽今傍晚將搭乘中華航空抵台，由王偉忠親自接送，具俊曄則是後天會抱著大S的骨灰罈與小S一同返台。不過小S經紀人稍早突然發出聲明，強調家人們返台時間將不對外公開。

今傳出徐媽媽將從日本抵達台灣，現場大批媒體從早等到晚依然沒有消息，也完全沒有看到徐媽媽的身影，後來接近下午3點，有消息人士指出她是搭乘下午5點15抵達的班機，現場媒體嚴陣以待，但過了1個多小時都沒有動靜。

稍早有消息傳出徐媽媽今傍晚將搭乘中華航空抵台，但遲遲沒有動靜，現場留下錯愕守候的媒體。（記者陳奕全攝）稍早有消息傳出徐媽媽今傍晚將搭乘中華航空抵台，但遲遲沒有動靜，現場留下錯愕守候的媒體。（記者陳奕全攝）

接著小S經紀人就突然發出聲明表示：「親愛的媒體朋友們，非常感謝大家的配合，由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！」

該聲明曝光後，媒體就陸續解散，隨後記者求證王偉忠友人，對方表示王偉忠根本不知道徐媽媽抵台的時間，所以更沒有親自接送一事。

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