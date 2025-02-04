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安心亞叫賣火車便當 「奮勇力戰歹徒」身手眾人狂讚

安心亞在《火車來去》揹著便當箱在月台叫賣。（華視、公視台語台提供）安心亞在《火車來去》揹著便當箱在月台叫賣。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕華視、公視台語台《火車來去》昨（2日）首播，收視成績亮眼，掀起討論熱潮。鍾承翰劇中從少年時離家後，以電影副導演身份重返故鄉，陪同侯彥西搭乘火車的片段揭開序幕，安心亞揹著便當箱登上月台叫賣，突聞婦人驚呼錢包被搶，她奮勇力戰歹徒，矯健的身手更是贏得眾人稱讚，青梅竹馬的鍾承翰與安心亞久別重逢，許孟哲看到故友歸來，既為之歡欣鼓舞，同時擔憂情敵再現的劇情將收視拉到瞬間最高點；霍正奇與何豪傑的喝酒逗梗、鍾承翰跟父親和解的橋段也是觀眾熱議看點。

石知田（左起）、許孟哲、安心亞、張育綺在《火車來去》共同餵養忠犬。（華視、公視台語台提供）石知田（左起）、許孟哲、安心亞、張育綺在《火車來去》共同餵養忠犬。（華視、公視台語台提供）

安心亞（右）、張育綺在《火車來去》飾演姊妹。（華視、公視台語台提供）安心亞（右）、張育綺在《火車來去》飾演姊妹。（華視、公視台語台提供）

談及《火車來去》這次的合作，導演李岳峰表示，與霍正奇、何豪傑、伊正、梁家榕等老朋友再度合作，倍感親切，而新生代演員們則展現出色的學習力，表現更是可圈可點。霍正奇笑說：「李導對影視界貢獻良多，每次合作都讓我學到很多。」他接著幽默地補充：「一個眼神就夠了。」何豪傑則笑稱：「導演找我演戲哪需要考慮，直接答應就對了！」以幽默表達對導演作品的信任；伊正則佩服道：「導演總能以冷靜方式處理現場狀況，讓演員能充分發揮。」

吳鈴山在《火車來去》飾演火車站站長。（華視、公視台語台提供）吳鈴山在《火車來去》飾演火車站站長。（華視、公視台語台提供）

張育綺在《火車來去》揹著便當箱登上月台叫賣。（華視、公視台語台提供）張育綺在《火車來去》揹著便當箱登上月台叫賣。（華視、公視台語台提供）

新生代演員們對導演台語上的指導更是深感敬佩，台語獲得導演認證的安心亞，遇到問題時，總是第一時間向媽媽求助，她回憶道，有一次導演直接指出她某段台詞的念法問題，並直言：「我知道妳是跟妳媽媽學的。」這讓安心亞感到驚訝，也更加佩服導演對台語發音的專業要求。鍾承翰則表示：「真的很刺激。」也說能參與導演李岳峰的作品令他深感幸運，用台語表演雖很緊張，但跟著導演學到的東西更多。

這次拍攝讓演員們對藍皮火車有了全新的體驗，也喚起了許多回憶與感觸。霍正奇感慨道：「以前火車上還有人泡茶、倒茶。」小時候因為是棒球員時常要到外地比賽，被父親送上火車的回憶歷歷在目，他也表示：「那時候的火車氛圍跟現在不一樣，大家聊著天，空氣中還飄著泡茶的香氣，這次拍攝讓我想起了過去的時光。」

梁家榕在《火車來去》為避免太過思念丈夫，經常做家庭代工消磨時間。（華視、公視台語台提供）梁家榕在《火車來去》為避免太過思念丈夫，經常做家庭代工消磨時間。（華視、公視台語台提供）

黃婕菲、羅文君在《火車來去》飾演競爭標互助會的死對頭。（華視、公視台語台提供）黃婕菲、羅文君在《火車來去》飾演競爭標互助會的死對頭。（華視、公視台語台提供）

鍾承翰（右）在《火車來去》重返家鄉，好友侯彥西在旁陪伴。（華視、公視台語台提供）鍾承翰（右）在《火車來去》重返家鄉，好友侯彥西在旁陪伴。（華視、公視台語台提供）

張育綺回憶道：「我回頭看，發現自己衝的比火車還快！」有次自己在追火車的戲中跑得太快，竟然衝出螢幕畫面，讓現場人員一時找不到她，導演喊卡後，全場笑翻。但對某些演員來說，這次拍攝就是他們的「首航」石知田笑說：「我對火車真的不熟，這次才發現原來火車還能倒退，長見識了！」許孟哲則表示，自己成長過程幾乎沒搭過火車，印象只停留在月台的混亂，這次終於體驗到藍皮火車的魅力，還忍不住說：「真的很適合來個鐵路便當！」何豪傑坦言：「我從小都羨慕同學要搭火車回南部，因為我們家親戚都在台北，沒機會搭。」這次拍攝不僅重現了舊時鐵道文化，也讓演員們留下了難忘的回憶。

霍正奇（左）、何豪傑在《火車來去》是一起下棋的好友。（華視、公視台語台提供）霍正奇（左）、何豪傑在《火車來去》是一起下棋的好友。（華視、公視台語台提供）

霍正奇在《火車來去》飾演新進大旅社老闆「黃進財」。（華視、公視台語台提供）霍正奇在《火車來去》飾演新進大旅社老闆「黃進財」。（華視、公視台語台提供）

《火車來去》2月9日播出的第三集，劇中，許孟哲看著安心亞答應鍾承翰的電影邀約，內心五味雜陳。安心亞對兩人的態度差異，是否已透露她的心意？旅社繼承問題懸而未決，鍾承翰、石知田兄弟檔雙雙拒絕接手，家業未來該何去何從？更讓人震驚的是，何豪傑夫婦與霍正奇夫婦竟同時上門提親，讓梁家榕與蔡阿炮陷入兩難，孩子們的愛情糾葛未解，父母間的搶媳之戰已然開打，這場情感與家族的拉鋸戰將如何發展？《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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