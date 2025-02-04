具俊曄守在大S旁深吻送別 韓網鼻酸：悲劇都不這樣演

大S病逝，老公具俊曄守到最後一刻與她深情吻別。（翻攝自臉書、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星大S昨（3）日驚傳在日本得流感併發肺炎病逝，享年48歲。好友賈永婕也趕過去見大S最後一面，事後在臉書還原情況：「最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別」，該段文字也傳到韓網，引許多網友痛心留言。

賈永婕也趕去見大S最後一面，事後在臉書還原情況。（翻攝自臉書）

賈永婕3日親自目送大S最後一程，本就很傷心的她聽到具俊曄的哭聲更加悲痛，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳」。同時也還原具俊曄淚別愛妻的畫面，「最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足以。在愛中道別，期待再相逢！」

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韓媒跟進消息，指出具俊曄守在大S旁直至最後一刻，引大批網友心碎留言。（翻攝自Theqoo）

韓媒也馬上跟進消息，證實具俊曄守在大S旁直至最後一刻，引大批網友心碎留言，「太難過了，悲劇都不這樣演」、「原來他有守在身邊，看到眼淚一直掉下來」、「聽到消息以後難過一整天」。

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