大S旅日流感猝死 486先生「22字」惹議！網看傻：留點口德

大S猝逝的消息震驚各界。（翻攝自大S臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間流感進入高峰，女星徐熙媛（大S）在日本旅遊時因流感併發肺炎猝逝的消息震驚各界，許多演藝圈好友及網友們也紛紛哀悼，盼她一路好走。網紅486先生（陳延昶）卻在社交平台X發出「22字」，引起眾多網友譁然，「大S剛過世，麻煩留點口德」。

486先生發文嗆，「願大S務必投胎到中國，永遠當中國人」，引起網友譁然。（翻攝自MR.486 X平台）

小S今（3日）透過經紀人證實，大S在日本因流感加肺炎逝世，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們，感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你（妳） together remember forever」。

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消息一出震驚各界，演藝圈的好友們楊丞琳、陳建州、范瑋琪、林志玲、陶晶瑩等人紛紛表哀悼之意。不過486先生卻在社群平台X嗆，「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人，她妹妹也是」。

貼文曝光，引起網友熱議，「不用擔心，來世再當中國人」、「我也這麼認為」、「全家都是中國人，會變成中國鬼」、「趕緊投胎變成中國人」；不過多數網友則認為，「人家都已經過世了，麻煩積點口德」、「人家都已經走了何必冷嘲熱諷，人家下輩子愛投胎到哪都好」。

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