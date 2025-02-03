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大S日本病逝 沈建宏悲痛憶《泡沫之夏》片場相處

沈建宏曾與大S合作《泡沫之夏》。（翻攝自IG）沈建宏曾與大S合作《泡沫之夏》。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛和家人赴日旅遊卻因病過世，驟逝消息突然，與她合作過的藝人紛紛悲痛哀悼。大S生前最後一部戲劇作品為2010年與何潤東、黃曉明合作偶像劇《泡沫之夏》，而劇中演出同母異父弟弟的沈建宏曬出兩人合照哀悼。

沈建宏得知大S病逝嘆人生無常。（翻攝自IG）沈建宏得知大S病逝嘆人生無常。（翻攝自IG）

沈建宏表示人生無常，「想不到S姊妳這麼快就先走一步了，希望您一路走好，曾經合作過的日子，非常的開心能演過您的弟弟，拍戲時，您也總是喜歡對我惡作劇，常常各種嚇我，如今都已成為過往⋯」不禁嘆人生苦短，願大家都能珍惜有限的人事物。

相關新聞：大S病逝日本！何潤東聞噩耗震驚 黃曉明「無法接受」私下情誼曝光

何潤東接獲噩耗心情相當難過，經紀人回應：「Peter聽到覺得很震驚！！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品。」黃曉明無法接受直言難受，感慨15年的光陰如指間流沙，感性表示：「聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

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