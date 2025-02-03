大S病逝日本！何潤東聞噩耗震驚 黃曉明「無法接受」私下情誼曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛於日本旅遊期間得流感併發肺炎離世，享年48歲。她2010年與何潤東、黃曉明合作偶像劇《泡沫之夏》，何潤東接獲噩耗心情相當難過，他的經紀人回應：「Peter聽到覺得很震驚！！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品。」

《泡沫之夏》是何潤東首次擔任製作人的作品，大S曾在《康熙來了》爆料，何潤東想跟她多要合約以外的時間拍戲，竟在化妝間跪在她身旁，一邊看著她化妝一邊遊說詢問：「怎麼樣啊？」大S一看就出何潤東有求於她，豪爽答應多給兩個星期的檔期，小S笑問：「所以這招對妳很管用？」大S則回：「妳也知道我吃軟不吃硬。」

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何潤東（左起）、大S、黃曉明。（資料照，記者胡舜翔攝）

黃曉明仍在震驚與心痛之中，在微博直喊：「無法接受這個噩耗，真的很難受。」他想起與大S合作時的點滴，感慨15年的光陽如指間流沙，「想到那年夏天的風裡總帶著一些海鹽的氣息，戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。不管何時她眼裡的光，都像尹夏沫骨子裡的強大與倔強從未褪色。她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

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