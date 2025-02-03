晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大S病逝日本！何潤東聞噩耗震驚 黃曉明「無法接受」私下情誼曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛於日本旅遊期間得流感併發肺炎離世，享年48歲。她2010年與何潤東、黃曉明合作偶像劇《泡沫之夏》，何潤東接獲噩耗心情相當難過，他的經紀人回應：「Peter聽到覺得很震驚！！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品。」

《泡沫之夏》是何潤東首次擔任製作人的作品，大S曾在《康熙來了》爆料，何潤東想跟她多要合約以外的時間拍戲，竟在化妝間跪在她身旁，一邊看著她化妝一邊遊說詢問：「怎麼樣啊？」大S一看就出何潤東有求於她，豪爽答應多給兩個星期的檔期，小S笑問：「所以這招對妳很管用？」大S則回：「妳也知道我吃軟不吃硬。」

何潤東（左起）、大S、黃曉明。（資料照，記者胡舜翔攝）何潤東（左起）、大S、黃曉明。（資料照，記者胡舜翔攝）

黃曉明仍在震驚與心痛之中，在微博直喊：「無法接受這個噩耗，真的很難受。」他想起與大S合作時的點滴，感慨15年的光陽如指間流沙，「想到那年夏天的風裡總帶著一些海鹽的氣息，戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。不管何時她眼裡的光，都像尹夏沫骨子裡的強大與倔強從未褪色。她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中