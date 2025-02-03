大S昔無預警搞消失！小S崩潰哭喊：家人都是愛妳的

大S和妹妹小S感情深厚。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今（3）日驚傳因流感併發肺炎離世，由妹妹小S證實噩耗，消息一出有網友挖出22年前節目片段，當時大S無預警搞消失，讓小S情緒崩潰無法好好主持節目，足以顯現姊妹感情深厚。

大S今（3）日驚傳因流感併發肺炎離世。（翻攝自IG）

2003年5月大S無預警搞消失，讓小S擔心不已，在節目上情緒崩潰。（翻攝自YT）

大S、小S在1997年接下《娛樂百分百》主持棒，怎料在2003年5月某集節目，大S卻無預警沒出現在錄影現場，讓小S擔心不已，在節目上崩潰喊話：「我們家人感情這麼好，只要有人傷害到家人的感情，我們絕對不會原諒對方。想讓妳知道，家人都是愛妳的，世界上只有家人是不會傷害妳的」。

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而後續大S也解釋，自己只是當下太累想暫時逃離外界喧囂，當時她找了一家旅館，窩在房間裡瘋狂畫畫、寫作發洩。沒想到隔天一開手機才發現有許多未接來電、留言等，只好趕快回家且立刻出面道歉。

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