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娛樂 最新消息

千萬別搭印度航空 網紅機師分析「墜機原因」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度航空1架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）12日下午從西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場起飛後不久墜毀，機上241人遇難，僅1人生還。對此，網紅「瘋狂機長詹姆士」分析背後原因，並提醒民眾：「印度航空的飛機千萬不要搭乘！」

印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，造成重大傷亡。（路透社）印度航空一架波音787-8夢幻客機起飛後不久就墜毀在住宅區，造成重大傷亡。（路透社）

事件發生後，詹姆士在社群發文直呼阿三不靠譜（可靠）...」，表示自己過去曾多次告誡及提醒大家，「印度航空千萬不要搭」，自認有權利這麼說，因為曾在印度飛行過。

相關新聞：印度空難釀241死！愛莉沙沙震驚「上個月才搭」：太可怕了

詹姆士也在YT頻道開直播分析背後原因，指出依失事畫面判定，墜毀當時飛機的起落架仍未收起，顯示高度不到200呎，事故的原因可能是雙發動機失效。

網紅「瘋狂機長詹姆士」分析背後原因。（翻攝自YT）網紅「瘋狂機長詹姆士」分析背後原因。（翻攝自YT）

此外，詹姆士分享，自己在印度飛行的經歷，直指印度部分地區的無線電沒更新，雷達覆蓋也不足，甚至出現呼叫不到人的情況。對此，他無奈表示，印度航安問題早已存在多年，這次事故應讓大家重新正視飛安問題。

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