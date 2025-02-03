大S流感併發肺炎過世 姜冠宇：勤出差者每年至少接種一次

大S傳出不幸在日本因得了流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，醫界呼籲流感病毒來勢洶洶，流感肺炎併發症不易治療，24小時內可能就會急速呼吸衰竭，重症必須送到加護病房。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇稍早透過個人臉書，悲傷表示喜歡大S風格，接著難過發聲：「流感是會奪命的，勤出差者每年至少接種一次，好嗎？」

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大S不幸在日本因得了流感併發肺炎過世，她胞妹「小S」徐熙娣透過經紀人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

醫界呼籲，只要發燒超過72小時就應小心，必要時應就醫，尤其今年沒打流感疫苗的慢性病患者、老人家，很容易導致肺炎。

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