61歲「港產經典惡人」孤獨吃飯 滿頭白髮如退休老人

張耀揚以電影《古惑仔3之隻手遮天》飾演東星「烏鴉」一角爆紅，61歲最新樣貌曝光。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲資深港星張耀揚以電影《古惑仔3之隻手遮天》飾演東星「烏鴉」一角爆紅，2008年拍戲弄傷腰部致使椎間盤突出，從此減產休息多年，經友人介紹到澳門當公關，並於2014年移居澳門棄影從商。

張耀揚多年來已無新作品推出，剛出道時靠著帥氣外型在台灣、香港擁有不少死忠粉絲，近來更是不少網友集郵對象，走到哪裡仍是老一輩影迷關注焦點。

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日前有影迷目擊張耀揚靜靜地在茶餐廳吃飯。（香港星島日報）

港媒報導，張耀揚年初驚喜現身TVB《萬千星輝頒獎典禮》，當時在台下搞笑對話一流反應，顯示他風采不減當年，最近更有網友將張耀揚近照公開，卻指他滿頭花白頭髮孤單吃飯，十分悲涼。

日前有網友把張耀揚近照曝光，目睹張耀揚當時正在香港一間平價茶餐廳吃飯，網友留言：「當年他紅遍台港，這位61歲昔日影壇硬漢竟是孤單吃飯，滿頭花白宛若退休老人，看起來應該早已無戲可拍。」

雖然頭髮稀疏又留白鬍鬚，張耀揚每每出席活動，全身依然散發明星魅力。（香港星島日報）

在曝光照片中，獨自吃飯的張耀揚身穿灰色運動上衣，搭配一件藍色羽絨背心，配上黑色緊身褲，儼然剛做運動完就到茶餐廳飽餐一頓，當天他靜靜吃飯並看著手機，滿頭白髮留著花白鬍子又在平價茶餐廳，網友說 :「若不特別留意，難以察覺張耀揚的存在。」

對於被指「孤單吃飯」和宛若「退休老人」，不少人留言力挺張耀揚單獨吃飯並不悲涼：「人家正常吃個飯都能感慨成這樣」、「他在享受孤獨，我現在也是，我吃個飯就想一個人靜靜地」、「怎麽樣吃飯，拍不拍戲都是他的自由」，由於張耀揚被拍下外型依舊帥氣，更有粉絲表示：「當你61歲還有這身材，再來批評。」

他越老越有型！（香港星島日報）



早年演古惑仔、硬漢的張耀揚，現實中有別於奸角形象，經常會為慈善活動出力，而且每次遇到女粉絲要求合照，他都會使出君子風範將雙手放在身後，十分有風度。

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