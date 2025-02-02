BTOB李昌燮開工迎台灣公主！自首「我是有罪的人」：太愛你們

李昌燮勁歌熱舞，嗨翻現場千名粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓團BTOB成員李昌燮今天（2日）初五在新莊Zepp New Taipei舉行首場海外演唱會，身穿喜氣洋洋的紅通通服裝開唱，以中文「新年快樂」向大家拜年，並感謝千名台灣Melody（粉絲名）把寶貴的時間獻給他。

李昌燮搖滾風格開場，帥氣十足。（記者王文麟攝）

李昌燮演唱會以「旅人」為主題，今天開心大喊「我越過了韓國來到了台灣，真的非常幸福」，因為這是他首場海外個人演唱會，加上是在他非常喜歡的場地Zepp演出，感到十分激動又興奮，他開場演唱了《Chivalry》、《Golden Hour》等歌曲，希望為粉絲帶來力量，並提醒大家暫時把手機放下，用眼睛、耳朵好好享受，「之後會有拍照時間，大家再盡情的拍攝！」

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此次來台，李昌燮詢問粉絲：「香腸要配蒜頭的那個是什麼？」粉絲大喊「大腸包小腸」，李昌燮強調一定會吃完大腸包小腸再回國。李昌燮也分享，這次特別準備了泳褲來台，結果因為下雨只好放棄，結果隔一天天氣很好，走出去又發現烏雲，台粉腦筋動很快地說：「因為是BTOB所以下雨啊！」（韓文的雨音近B）李昌燮一聽大讚很有SENSE，並語帶玄機：「游泳的部分就夏天再來囉，希望今年能再來台灣！」

李昌燮與粉絲互動逗趣，還拿麥克風問粉絲「大腸包小腸」。（記者王文麟攝）

有趣的還有，由於李昌燮的妝髮團隊因飛機問題未能準時來台，李昌燮竟直接跑到TICC台北國際會議中心，借用Apink的妝髮團隊，展現同門的好情誼。

李昌燮妙語如珠，以中文自稱犯了「愛粉絲的罪」，讓全場笑聲不斷。（記者王文麟攝）

李昌燮妙語如珠，以中文脫口「我不能沒有你們」、「愛你們的罪，我是有罪之人」，儘管李昌燮自稱是有罪之人，不過台粉則稱他為「王子」，舉起手幅告白「昌燮王子，台灣公主們來了」，並以韓文生日快樂歌提前為他慶生，現場氣氛溫馨。

李昌燮心情相當好，「我的公主們謝謝你們，4701天這段時間你們都在是嗎，這才是真正的感動，謝謝你們，讓我第一次海外個唱這麼幸福。」由於台灣是海外首場個唱，李昌燮稱怎麼可能輕易忘記，全場粉絲大喊「李昌燮」的名字，氣氛十分熱絡。

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