幻藍小熊大推神曲財神爺也來敲敲門 AYEON分享韓國過年習俗

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團GENBLUE幻藍小熊今（2日）大年初五空中陪伴大家做收心操，讓大家有更好的心情準備明天重返工作崗位，團員還大推他們的歌曲《COCOCO》，笑說連財神爺都會來敲門。

幻藍小熊空中陪伴大家，暢談台韓過年習俗。（Hit Fm聯播網提供）

幻藍小熊AYEON、XXIN、許媛媛、毓、采甄、NICO今天一起在Hit Fm聯播網大年初五賀歲節目陪聽眾過年，隊長XXIN覺得《COCOCO》很適合過年聽，因為CO的讀音就跟錢幣「摳摳」的音一樣，可以賺大錢，然後財神爺來敲門也是「叩叩叩」。如果小朋友要紅包時也可以跳這首歌的舞蹈跟長輩要「摳摳」，長輩看得開心一定會包紅包。

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團裡的韓國成員AYEON分享家鄉過年情形，雖然沒有紅包可以拿，但過年大家一起圍爐吃飯，然後跟長輩們拜年行大禮，至於韓國的年菜，AYEON說一定會吃年糕湯、排骨還有煎餅，每個家庭的口味跟做法都不一樣，所以回家過年都會吃到屬於家鄉味的年菜。

幻藍小熊年假結束後，將再赴韓國為工作努力。（Hit Fm聯播網提供）

另外AYEON提到，韓國過年也會玩傳統遊戲，像是打畫片、抓石子、花牌，她笑說用中文解釋太難，請大家看韓國綜藝節目，大家都會玩，看就懂了，很有過年氛圍。

AYEON好奇什麼水果一定要在過年吃？XXIN跟許媛媛說，首先是蘋果，平平安安，甜甜的柿子代表事事如意，橘子則是大吉大利，再來就是鳳梨，好運旺旺來！

毓提到年假即將結束，大家準備開工，她們過完年也要回到韓國準備新歌回歸。很多歌迷很期待在韓國音樂節目再次看到幻藍小熊的打歌舞台，XXIN相信這次打歌舞台可以抓鏡位更準確，讓畫面看起來更好。初五特別節目今晚11點會在Hit Fm聯播網重播。

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