文英「巨蛇娘娘」30周年！網敲碗戶外放映：揪團來被罵

〔記者廖俐惠／綜合報導〕蛇年到！提到與蛇相關的電影，影迷們或許會想到電影《熱帶魚》當中，文英所飾演的「巨蛇娘娘」，國家電影及影視聽文化中心29日就在官方社群詢問網友，是否對電影的戶外放映有興趣？意外掀起熱烈討論。

文英的「巨蛇娘娘」令人印象深刻。（國家電影及影視聽文化中心提供）

1995年的《熱帶魚》是陳玉勳導演的第一部劇情長片，文英憑藉著此片獲得金馬最佳女配角的肯定，她在片中飾演綁匪林正盛的阿姨，是陳玉勳為文英量身打造的角色。今年恰好是電影上映30周年，國影中心在大年初一於臉書發出數位修復版，一臉不爽又滿嘴粗口的文英阿姨，令人十分懷念。

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網友紛紛敲碗希望能夠有戶外放映的機會，在貼文下留言，「揪團一起被文英阿姨罵」、「看來蛇年文英阿姨又要大紅了」、「如果能有戶外場大家一起講出經典台詞就太棒了」、「感覺好適合帶喜歡的人約會一起看」、「超級喜歡《熱帶魚》的扭扭文英阿姨」、「戶外放映可以有歡樂K場嗎？大家一起誦讀台詞之類的」。導演陳玉勳也發文：「好想在夏天去大安森林公園放一場，歡慶三十週年！」

文英滿臉不爽又台語粗口滿天飛，令人相當想念她。（國家電影及影視聽文化中心提供）

國影中心在去年跨年於大安森林公園放映電影《愛情萬歲》，甚至還邀請導演蔡明亮、楊貴媚、李康生等演員一同現身迎來2025年，吸引3000人一起哭，場面十分壯觀。《熱帶魚》是否也能重現人潮，吸引新舊影迷共襄盛舉，令人相當期待。

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