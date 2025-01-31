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娛樂 亞洲

中國春節電影《射鵰》負評如潮！網痛斥猶如賽亞人打架

中國春節電影《射鵰英雄傳：俠之大者》在網路上負評如潮，眾人怒斥裡面沒有傳統武俠而是像賽亞人打架。（圖擷自「電影射雕英雄傳俠之大者」微博）中國春節電影《射鵰英雄傳：俠之大者》在網路上負評如潮，眾人怒斥裡面沒有傳統武俠而是像賽亞人打架。（圖擷自「電影射雕英雄傳俠之大者」微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國春節電影《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克導演，找來流量男星肖戰飾演郭靖，從大年初一以來票房宣稱累計達4.62億人民幣（約新台幣21億元），但在網路上負評如潮，除了有人怒斥裡面沒有傳統武俠而是像賽亞人打架之外，還有人譏諷這是「翔（在中國用來代指排泄物）之大者，喂國喂民」。

中國影音平台bilibili（嗶哩嗶哩）多名知名用戶，在看完《射鵰》後上傳影片痛罵，直指「武俠已死」、「這部電影跟武俠沒有多大關係」，肖戰在裡頭就是擺擺造型，和西毒歐陽鋒決戰時，幾乎都是使用特效，沒有任何身體接觸。

就劇情方面，這部電影改編自金庸原著第34回至40回，是過去影視劇較少詳細拍攝的地方，亦即桃花島上巨變江南七怪身死，郭靖和黃蓉產生隔閡暫時分離，後來終於和好並抵抗蒙古入侵的過程。

不過，中國部落客直指大家原先都對預告釋出的戰爭場景非常期待，沒想到只有開頭的蒙古打金國，後面整整2.5小時的時間裡，有2個小時都在看郭靖找黃蓉，而且黃蓉和華箏還為了三角戀的問題大打出手，把原本的武俠小說改編成「垃圾古裝偶像劇」。

除此之外，《射鵰》疑似還存在票房造假的問題，有部落客透露他買票時顯示那一場差不多都坐滿了，應該有2、300人左右，但實際入座後發現大約只有30名觀眾，其餘部落客也遇到場內沒多少人的狀況，中國網友對此笑稱可能要看深夜場才能體會到滿座的盛況，因為那時都被「鬼」坐滿了。

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