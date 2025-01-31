徐乃麟違停遭酸「繳不起900的乞丐」 親上火線回嗆：大年初一就要被我告

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐乃麟23日被網友爆料在路邊違停和警員起衝突，遭罰新台幣900元，有路過民眾拍下畫面質疑他態度不佳，隨後徐乃麟否認，並親上火線解釋事件始末，強調沒有跟員警發生爭執。事情發生至今9天，仍有部分酸民留言，讓他氣得喊告。

徐乃麟開春就和網友槓上。（資料照，記者王文麟攝）

回顧整起事件，有網友先發文表示，自己目擊徐乃麟因違停遭員警開單，並質疑他態度不佳與對方「開戰」，輿論隨即發酵，事後員警和附近攤商都澄清沒有吵架，徐乃麟還透過經紀人回應「對就是對，錯就是錯，都是平等，藝人沒有特權」，再次強調沒有起爭執。

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徐乃麟截圖準備開告酸民。（翻攝自臉書）

只是仍有不少酸民在徐乃麟的貼文下猛酸，寫道「徐乃麟這種過氣老人還以為自己是綜藝大哥大？吃屎吧！都是繳不起900的乞丐」，徐乃麟也不改大砲個性，直接回嗆網友，表示「大年初一就要被我告，我一定告你公然侮辱等著跑警局法院，我說到的從來沒有不做的」，並表示已將留言截圖存證。

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