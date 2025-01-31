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娛樂 日韓

日本大咖捲中居正廣案！笑福亭鶴瓶遭壽司郎切割 日網反應好意外

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本大咖落語家笑福亭鶴瓶最近捲入中居正廣的性醜聞，傳出遭到日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」切割，連節目都宣布停播，引發討論。

笑福亭鶴瓶遭中居正廣案牽連，成為新聞焦點。（達志影像）笑福亭鶴瓶遭中居正廣案牽連，成為新聞焦點。（達志影像）

中居正廣深陷爭議，現已經退出演藝圈，但電視台的「性朝貢」議題仍是討論焦點，週刊加碼爆料，稱這位被害女主播在出事之前，2023年5月被邀請參加BBQ派對，出席者包括中居正廣、HIROMI以及笑福亭鶴瓶，女主播則被安排「陪坐」，讓被害女主播事後委屈地向友人訴苦，稱自己宛如夜總會小姐一般。事後，HIROMI在節目上表示，他們與中居正廣一起參加的BBQ派對就這麼一次，且他與笑福亭鶴瓶在中途就先離開了；笑福亭鶴瓶早在2023年9月於節目中提及此事，與HIROMI口徑一致。

笑福亭鶴瓶在壽司郎官網上的宣傳文宣，已經被刪除。（翻攝自官網）笑福亭鶴瓶在壽司郎官網上的宣傳文宣，已經被刪除。（翻攝自官網）

不過此事持續延燒，壽司郎先是刪光笑福亭鶴瓶的廣告文宣，日媒《ORICON NEWS》報導，壽司郎表示，這是綜合來自顧客們的各種意見做出的決定；另外，笑福亭鶴瓶主持的節目《無學 鶴之間》（暫譯）也宣布2月4日的播出停止。不過相較於中居正廣被罵翻，倒是不少日本網友為笑福亭鶴瓶叫屈，「他只是參加BBQ派對，做錯了什麼？」、「只是參加BBQ而已，我對壽司郎很失望」、「壽司郎反應過度了吧」、「之前壽司郎事件的時候，鶴瓶也沒有放棄，壽司郎忘恩負義」。

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