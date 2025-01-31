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娛樂 電視

炸D奶爆乳旗袍太辣！樂天女孩小紫認了「1點」：鏤空被撐大

〔記者蕭方綺／台北報導〕「樂天女孩」小紫近日曬出一組「爆乳旗袍照」，性感造型引發粉絲熱議。原來，這組照片原本是2025年樂天女孩桌曆的遺珠，她笑說：「攝影師周哥特地幫我尋覓的外景，覺得不發可惜。」不過，她也坦言：「這套服裝買的時候，沒想到中間鏤空那麼大，不小心被我撐大了。」

小紫穿上紅色旗袍，火辣又應景。（樂天桃猿提供）小紫穿上紅色旗袍，火辣又應景。（樂天桃猿提供）

擁有甜美外型與火辣身材的小紫，透露目前三圍為32D（大D小E）、24、36，自嘲「豐到胸」的原因竟是愛吃高油脂美食！「我不是為了豐胸而吃，是我本身是小吃貨，為了享受美食。」她特別愛吃豬腳、火鍋油花豐富的肉，結果意外吃出好身材。

雖然愛吃，小紫仍努力維持體態，但也坦承：「我不是吃不胖體質，這次胖到巔峰超過50公斤了。」剛進樂天時體重僅41公斤，但她覺得這算是「因禍得福」，因為體重增加的同時，身形曲線更豐滿。

為了新球季，小紫在過年期間也沒鬆懈。（樂天桃猿提供）為了新球季，小紫在過年期間也沒鬆懈。（樂天桃猿提供）

目前正值農曆新年，她一定會吃媽媽煮的長年菜、爸爸的客家小炒，「還要吃白斬雞配上客家桔子醬。」但為了迎戰年夜飯，她提前加強核心訓練，「雖然體重沒減多少，但體態線條還是有維持住。」

小紫特別愛吃豬腳、火鍋油花豐富的肉，結果意外吃出好身材。（樂天桃猿提供）小紫特別愛吃豬腳、火鍋油花豐富的肉，結果意外吃出好身材。（樂天桃猿提供）

為了新球季，小紫在過年期間也沒鬆懈，「今年宣傳照比較早拍，為了讓大家看到體態好的我，每天都有做居家運動。」此外，粉絲敲碗已久的寫真集，她也透露已有出版社洽談合作，「說不定2025年就能看到小紫突破自我！」

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