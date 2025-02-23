劉品言樓梯慘跌坐輪椅 傷勢曝光：左腳不是我認識的樣子

劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言日前在社群開心分享短髮新造型，沒想到今（23日）突然貼出坐輪椅的影片，透露工作時不慎從樓梯上跌倒，看到自己的傷勢如此嚴重，她不禁喊：「左腳腳踝瞬間長得不是我認識的樣子。」

劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）

劉品言坦言，2025年的第一個功課，就是場不同的生命體驗，從樓梯上跌倒後，沒有在第一時間告知，純粹不想讓大家擔心，她覺得沒什麼好抱怨的，也因為這次的受，讓她有了不同的體悟，「在受傷時，坐輪椅上這樣不同的視角，感覺到無助跟挫折，我想任何人，都不希望自己沒有用，哪怕心理再強壯，都會在身理虛弱時感到過分挫敗，憤怒與傷感翻譯成原文，就是無以坦蕩的無力感。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：李俊昊「Cos狐狸」裝可愛太犯規！2000名台粉願望成真好

也因為腳受傷，劉品言開始透過不同視角感受事物，她以韓劇《外傷重症中心》台詞說：「我們每個人都有可能受傷，每個人都有可能會需要。」認為每個人都可以成為幫助的人，哪怕只是幫忙擋個電梯、開車門，「或是因為我的不便短暫浪費的時間， 這些都是超有力量的溫暖。」

劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）

劉品言表示，受傷期間感受到不少陌生的善意，「那瞬間的重量，好像世界已經和平，想喊出我願意，我願意再為這世界做更多愛的事情。」她感謝醫院的醫師、身邊所有陪她的親友，「謝謝你們在這時候穩穩的接住我的身心靈。一步一腳印，很快我就可以活蹦亂跳了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法