晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉品言樓梯慘跌坐輪椅 傷勢曝光：左腳不是我認識的樣子

劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言日前在社群開心分享短髮新造型，沒想到今（23日）突然貼出坐輪椅的影片，透露工作時不慎從樓梯上跌倒，看到自己的傷勢如此嚴重，她不禁喊：「左腳腳踝瞬間長得不是我認識的樣子。」

劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）

劉品言坦言，2025年的第一個功課，就是場不同的生命體驗，從樓梯上跌倒後，沒有在第一時間告知，純粹不想讓大家擔心，她覺得沒什麼好抱怨的，也因為這次的受，讓她有了不同的體悟，「在受傷時，坐輪椅上這樣不同的視角，感覺到無助跟挫折，我想任何人，都不希望自己沒有用，哪怕心理再強壯，都會在身理虛弱時感到過分挫敗，憤怒與傷感翻譯成原文，就是無以坦蕩的無力感。」

相關新聞：李俊昊「Cos狐狸」裝可愛太犯規！2000名台粉願望成真好

也因為腳受傷，劉品言開始透過不同視角感受事物，她以韓劇《外傷重症中心》台詞說：「我們每個人都有可能受傷，每個人都有可能會需要。」認為每個人都可以成為幫助的人，哪怕只是幫忙擋個電梯、開車門，「或是因為我的不便短暫浪費的時間， 這些都是超有力量的溫暖。」

劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）劉品言從樓梯慘摔，左腳踝受傷。（翻攝自IG）

劉品言表示，受傷期間感受到不少陌生的善意，「那瞬間的重量，好像世界已經和平，想喊出我願意，我願意再為這世界做更多愛的事情。」她感謝醫院的醫師、身邊所有陪她的親友，「謝謝你們在這時候穩穩的接住我的身心靈。一步一腳印，很快我就可以活蹦亂跳了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中