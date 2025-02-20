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娛樂 電視

修杰楷槓上訂房網站！怒轟「非常不負責」 放話：未來拒用

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷昨（19日）在Instagram限時動態爆氣開噴某訂房網站，透露訂單突然被取消，還好自己提前發現，否則到現場才會發現沒房間住，然而訂房網站的處理方式讓他非常不滿，還將他的會員帳號封鎖，導致投訴無門，他稱未來會拒絕使用該訂房網站。

修杰楷。（資料照，記者陳奕全攝）修杰楷。（資料照，記者陳奕全攝）

修杰楷在文中提到，訂房網站以「非常不負責的方式」回覆他所遇到的問題，他直喊：「我不能接受，已經給了你們所有個人資料去驗證，結果你們還是要停用我的帳號。」他氣憤說：「好險有注意到，不然到了飯店才發現訂單被取消，重點你可以取消這筆訂單，但是你為什麼可以永遠封鎖我的帳號？」

修杰楷怒轟訂房網站。（翻攝自Instagram）修杰楷怒轟訂房網站。（翻攝自Instagram）

修杰楷怒轟訂房網站。（翻攝自Instagram）修杰楷怒轟訂房網站。（翻攝自Instagram）

修杰楷以自身遭遇提醒網友，「如果被停用帳號，非常有可能再也不能登錄了，所以之前在上面累積的會員等級也都沒有了」，對於會員權益不受重視，他火大之餘，也決定和該訂房網站說再見：「以後我會在別的訂房網站。」對此，經紀人表示，訂房網站後續有與修杰楷聯繫，會查查看被停用帳號是否有機會取回。

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