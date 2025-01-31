誰躺在棺材？《魷魚遊戲3》今年6月回歸 暗示殘酷終局

〔記者廖俐惠／綜合報導〕影集《魷魚遊戲》第3季即將回歸，Netflix今（31）日宣布定檔今年6月27日正式上線，並確認這將是《魷魚遊戲》系列的最終季，也釋出首波劇照，讓所有觀眾一窺倖存玩家的命運與未來發展。

《魷魚遊戲》第3季將承接第2季結局，將深入挖掘奇勳（李政宰 飾）在極度絕望中所做的抉擇，與此同時，前任負責人（李炳憲 飾）默默策劃著下一步行動。而倖存的玩家們在每場死亡遊戲中，每一回合的選擇都將讓他們面臨更加殘酷的後果，全新第3季將再度挑戰懸疑與劇情的極限。

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《魷魚遊戲》第3季海報。（Netflix提供）

全新發佈的海報中，一名身穿粉色制服的粉紅守衛拖著一位滿身是血的參賽者走向以粉色緞帶包裹的棺材，第2季中以彩虹色調為背景的競賽跑道已不復存在，取而代之的是一片鮮明卻詭異的碎花地板，這暗示即將到來的殘酷終局。在第2季片尾彩蛋中現身的角色英熙（Young-hee）與其伴侶哲秀（Cheol-su）也顯露身影，預示著更加血腥的遊戲即將展開。

《魷魚遊戲》第2季創下Netflix史上第三高觀看收視，首播後便斬獲6800萬次觀看次數，打破了首周觀看紀錄，並在92個國家的非英語節目排行榜中榮登冠軍。《魷魚遊戲》第3季將於6月27日Netflix上線。

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