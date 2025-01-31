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娛樂 音樂

飛到大阪影城「追愛」！林芯儀荒唐噴淚...引來日本人側目

〔記者陽昕翰／台北報導〕林芯儀趁著農曆年前，快閃大阪3天2夜小旅行，她走訪環球影城、大阪城等景點，在朝聖史奴比樂園時，與最愛的偶像合影竟然感動爆哭，一度引來路旁的日本人側目，忍不住自嘲：「我好荒唐！」

林芯儀圓夢與史奴比人偶合影。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀圓夢與史奴比人偶合影。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀從高中時就很喜歡史奴比，大學時期室友送了她一隻玩偶，她就此都習慣有著史奴比玩偶在身邊陪伴的安全感，連出門旅行都會隨身攜帶。

林芯儀到大阪影城旅遊。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀到大阪影城旅遊。（旺多福多媒體工作室提供）

那隻史奴比玩偶陪著林芯儀多年，經歷各種歌唱比賽，就連2020年她失聲動聲帶手術住院，也一定要帶著玩偶陪伴才能安心，她也蒐集了馬克杯、背包、模型、掛飾、各式餐具等多款周邊。

林芯儀瘋狂採購紀念品。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀瘋狂採購紀念品。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀曬出珍藏的史奴比玩偶。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀曬出珍藏的史奴比玩偶。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀這次快閃大阪環球影城，就是為了朝聖史奴比樂園，她瘋狂採買紀念品，默默等到園內小朋友排隊拍完照後才與史奴比人偶合照，當場直接噴淚，她說：「第一次與史奴比Snoopy本人拍照竟然感動到爆哭，我好荒唐。」

新年的一年到來，林芯儀2025年會推出新歌，也打算再次參加健美比賽，因為比賽需要進行嚴格的飲食控制，她連到日本旅遊，都隨身攜帶電子磅秤到餐廳檢控，引起旁人側目，非常自律。

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