59歲楊繡惠公開「9字擇偶條件」 全場一聽驚呆了

〔記者蕭方綺／台北報導〕阿翔、籃籃、陳怡婷和楊繡惠主持民視《綜藝新時代》，挑戰烏骨雞的養殖任務。到了電子孵化雞場，職人如玉問了大家：「是先有雞，還是先有蛋？」這個從古自今都未有答案的問題，雖然這個問題最終沒有答案，但主持人們卻在這裡學習到了烏骨雞蛋與普通雞蛋的不同。

楊繡惠公開自己的擇偶條件。（民視提供）

打開電子雞箱，滿滿破殼而出的小雞盡收眼底，職人笑著說：「小雞會把第一眼看見的人認作爸爸。」沒想到阿翔捧起一隻毛色略顯黑的小雞，自嘲道：「這一看就是我生出來的！」引得大家哈哈大笑。

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從雞蛋到小雞，隨著認識雞的不同階段，職人提到雞群中也會有發生霸凌的行為，照顧完雞的身便要來照顧雞的心了，職人為大家下達了一項秘密任務—為雞尋找「男朋友」，一隻優質的男友雞需具備十全十美特質，包括玫瑰冠、藍耳朵、絲羽腳、體格粗壯、擁有五隻腳趾頭等，瞭解了全部條件後，楊繡惠說自己擇偶的條件是「狗公腰、勇又硬、不生病」，講完還擔心字幕不好上，但大家聽完驚訝到哈哈大笑。

籃籃（左起）、楊繡惠、陳怡婷在《綜藝新時代》體驗電子孵化雞場的工作。（民視提供）

籃籃說出自己的理想形是大她三歲、雙魚座、Ｂ型，講完大家各自抓了一隻烏骨種雞，陳怡婷的雞一直打瞌睡，而籃籃的雞則瘋狂逃跑，讓大家笑籃籃：「這就像她的機會一直跑掉。」

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