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愛莉莎莎盤點去年大事件 爽喊：分手像開掛

愛莉莎莎說和男友分手之後人生就像開掛。（翻攝自IG）愛莉莎莎說和男友分手之後人生就像開掛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎今（30）發文盤點自己的2024大事件，並覺得「其實這一年下來真的覺得單身蠻好的」，原因是重點可以百分之百放在自己身上，尤其是分手後，人生就像開掛一樣。

愛莉莎莎2024完成13件大事。（翻攝自IG）愛莉莎莎2024完成13件大事。（翻攝自IG）

愛莉莎莎發文說：「人生真的很像開掛，以你從來沒想過的方式，火箭速率成長前進」她回顧過去一年，感到真的很精彩，連自己都驚訝：這些都是一年內發生的嗎？

愛莉莎莎表示自己的2024比先前的人生更豐富。（翻攝自IG）愛莉莎莎表示自己的2024比先前的人生更豐富。（翻攝自IG）

愛莉莎莎2024人生清單：
1.分手同居男友
2.去澳洲讀書1個月
3.去泰國買房並裝潢好房子
4.去尼泊爾3次、泰國10次、印度1次、韓國6次、日本2次
5.拿到房仲證照，賣了10間房
6.拿到泰國工作簽證 （數位行銷身分）
7.開始學泰文，目前Level 3
8.打贏政府告我的官司
9.去尼泊爾拿到200小時瑜伽師資證照
10.並且持續教瑜伽課1個多月了
11.做了10幾檔團購
12.賣內衣賣到一次2800萬、一次4000萬
13.開始在泰國生活

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愛莉莎莎 Alisasa

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