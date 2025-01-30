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娛樂 最新消息

沒有娘家可以回了！鄭怡大年初二參拜廣澤宮內情曝光

鄭怡參拜廣澤宮。（星光娛樂提供）鄭怡參拜廣澤宮。（星光娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕民歌天后鄭怡大年初二走春，特地到「搖滾宮主」賴銘偉位在大溪的鳳山寺廣澤宮參拜，感恩透露，賴銘偉的媽媽跟她說：「就把廣澤宮當妳的娘家吧，初二就回來走走！」讓鄭怡非常感動。

鄭怡表示，自從父母相繼過世之後，初二都會回阿姨家，後來阿姨也走了，她也沒有娘家可以回了。在賴媽媽的盛情邀約下，鄭怡今天一早就搭火車前往廣澤宮，她一身喜氣洋洋，特地進宮拜見師父「天官武財神」。

鄭怡為虎爺除舊佈新，順勢為祂們換上新織的圍脖。（星光娛樂提供）鄭怡為虎爺除舊佈新，順勢為祂們換上新織的圍脖。（星光娛樂提供）

擅長編織的鄭怡，特別為虎爺除舊佈新，順勢為祂們換上新織的圍脖，而她開設的鈎織班期期爆滿，她也感謝神明保佑，讓學生都能滿意出師。

鄭怡大年初二走春，到賴銘偉的廣澤宮參拜。（星光娛樂提供）鄭怡大年初二走春，到賴銘偉的廣澤宮參拜。（星光娛樂提供）

鄭怡現場擲筊，幸運得到主委的紅包，還有拿到宮主賴銘偉的發財金，為金蛇年添了好彩頭，期待今年的大型個唱能順利舉辦。

鄭怡扮裝成了皇太后。（星光娛樂提供）鄭怡扮裝成了皇太后。（星光娛樂提供）

鄭怡在年前也參加了好友的生日趴，這次的生日派對主題是「甄嬛趴」，她扮成了皇太后霸氣亮相，還特別後製成電子賀年卡廣發，直呼好過癮。

此外，鄭怡的兒子Randy克紹箕裘，目前是多倫多旭日東昇的歌舞劇演員，近期還接到他夢寐以求的經典音樂劇《Cabaret》裡想要的角色，讓夫妻倆很欣慰。

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