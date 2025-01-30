「樂天小可愛」禹菡火辣旗袍迎蛇年 曝招財小秘招

「樂天女孩」禹菡首次穿上旗袍挑戰新年造型。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕桃猿「樂天女孩」當中以可愛取勝的禹菡趁著農曆春節換上性感火辣旗袍，沒想到效果超好，旗袍不但凸顯出她凹凸有致的身材，更讓完美的S型曲線展露無遺。禹菡也覺得穿旗袍的感覺很特別「真的很有東方文化的氛圍，紅紅的很喜氣」。

「樂天女孩」禹菡首次穿上旗袍挑戰新年造型。（翻攝自IG）

禹菡說這是她第一次穿旗袍拍攝新年照，感覺很新鮮，除了展現她火辣的身材之外，她也特別選擇穿上紅色的旗袍，更凸顯出過年的喜慶。

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「樂天女孩」禹菡首次穿上旗袍挑戰新年造型。（翻攝自IG）

講到過年大家都有各自的招財秘招，禹菡透露自己過年招財小Tip，她說自己每年都會穿應景的紅色內衣褲，然後讓親戚家的柴犬上門，她笑說，這樣象徵「柴（財）神到」。

「樂天女孩」禹菡首次穿上旗袍挑戰新年造型。（翻攝自IG）

不會打麻將的禹菡也說自己現在正在「繳學費」的階段，她說：「目前還不太會算台」。穿上喜慶的紅色內衣褲，加上超可愛的小柴神以及超顯S曲線的旗袍加身，相信禹菡的蛇年手氣應該很好。

「樂天女孩」禹菡首次穿上旗袍挑戰新年造型。（翻攝自IG）

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