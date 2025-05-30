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娛樂 最新消息

王世均忍無可忍 社群發長文掀劉畊宏投資內幕

（左起）劉畊宏、周杰倫、王世均本來想以「天台」為概念開餐廳，沒想到最後卻變成一筆爛帳。（本報合成圖，翻攝自臉書）（左起）劉畊宏、周杰倫、王世均本來想以「天台」為概念開餐廳，沒想到最後卻變成一筆爛帳。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星劉畊宏和王世均於2014年在高雄合開「密斯特杰」餐廳（J Cafe），事先向友人借貸700萬元周轉，之後卻跳票，故鬧上法庭，法院判決劉畊宏應支付700萬元。劉畊宏昨日卻發聲明表示「藝人出於友情而作為該借款行為的擔保人，在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔保責任進行了代還」，激出王世均今（30）在社群發了約840字長文，乾脆把之前投資餐廳的內幕全都說出來！

王世均本不願提及此事，但為了在孩子面前樹立良好榜樣，他決定就說明這一次。（翻攝自臉書）王世均本不願提及此事，但為了在孩子面前樹立良好榜樣，他決定就說明這一次。（翻攝自臉書）

王世均長嘆：「本來都已經是過去式，過去就讓它過去，對我而言，未來的每一天才是最重要的」但事實不如人意，這兩天不知道為什麼又舊事重提，王世均失望說「畊宏的說明，讓我再次感受到曾經朋友兄弟之間的遺憾」。

王世均表示「當年，畊宏找我合作，說杰倫有意以『天台』為概念開一家餐廳，我覺得想法不錯，就答應三人合資、各占三分之一的安排。杰倫對餐廳的規格要求很高，東區頂好商圈的店面月租金就高達160萬，整體投資超過3300萬，三人各自應出資1100萬。」不過，對於當時資金不足的劉畊宏，要拿出1100萬著實有點困難，所以王世均基於朋友兄弟情提出自己的看法。

雖然看似劉畊宏（圖）擔任擔保人替王世均借錢，真相卻恰好相反。（翻攝自臉書）雖然看似劉畊宏（圖）擔任擔保人替王世均借錢，真相卻恰好相反。（翻攝自臉書）

「杰倫和我依比例出資，但當時畊宏沒有資金，前期我先墊付一些，但後續資金實在吃緊。為了不耽誤籌備，我便找朋友代替畊宏暫借股本金1100萬。簡單來說，外界所謂『劉畊宏替王世均擔保借錢』這件事，事實上是我找朋友替畊宏借了這筆資金，並由我們一起擔保。」王世均繼續說，因餐廳營運不順，連續虧損一年多，最後只能結束營業，王世均負責收尾，也扛下所有後續麻煩。

考量到當時劉畊宏的收入狀況辛苦，王世均便先將這筆借貸扛下，改以「分期付款」方式償還給債權人。後來債權人發現劉畊宏在中國發展得風生水起，便直接要求劉畊宏處理債務，當時王世均也明確告訴債權人，既然借貸雙方都有連帶擔保，王世均願意負責一半債務。

王世均原本不想翻舊帳，無奈劉畊宏的說明讓他不得不出來一次說清楚。（翻攝自臉書）王世均原本不想翻舊帳，無奈劉畊宏的說明讓他不得不出來一次說清楚。（翻攝自臉書）

王世均解釋，長期以來針對外界所說「劉畊宏替王世均擔保借錢」，基於超過30年的朋友兄弟情誼，他認為劉畊宏更需要維護形象，即使在自己最失意的時候，王世均也始終沒有公開說明任何細節，沒想到在共同朋友圈裡卻變成「害朋友兄弟擔保負債的人」。

在出資合開餐廳這件事上，其中有許多細節，包括王世均、周杰倫、劉畊宏三人簽名的合作協議，王世均表示自己直到今天還保留著，原本不想多說，但為了孩子王世均決定「就這一次」簡單說明。

隨著自己的孩子年紀漸長，王世均開始在意自己在孩子眼中的形象。加上媒體狂炒這件「舊聞」，王世均覺得是時候該把事情講明白。「生意失敗，我自己負責，外界怎麼說，我都接受；但做人，還是希望給孩子們一個榜樣。思來想去，決定還是簡單說明一次，讓孩子們了解真相」。王世均也表示，未來無論外界怎麼問、怎麼說，他都不再回應了。

最後，王世均也認為人生本來就有起有落，朋友兄弟最終疏遠，但他仍然選擇祝福，他說：「為我相信，上帝的恩典，會叫我們努力，一切都會越來越好」。

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