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百貨大咖有意挖角賈永婕？ 大笑「這團」應該最愛

外界傳出有不少企業想挖角賈永婕。（翻攝自臉書）外界傳出有不少企業想挖角賈永婕。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕自上任以來就有許多話題，從先前永結同心點燈、玄彬迫降101、周玉蔻批評不適任，這些風波都無法打倒賈永婕，更讓台北101話題不斷，外傳有百貨大咖甚至想挖角賈永婕，對此，賈永婕也在臉書發文回應。

賈永婕為了台北101扮成醒獅團拜年。（翻攝自臉書）賈永婕為了台北101扮成醒獅團拜年。（翻攝自臉書）

賈永婕今（30）發文，笑說自己是「不怕被罵」的人，恭喜大家新年快樂之餘，她自嘲：「過年來討罵，我是不怕被罵的人」消遣完自己之後，賈永婕不忘推銷101，請大家罵完之後，批評她的人可以成為台北101的VIP，「Shopping完可以火力全開」順便推銷101五樓自營商店的棒球外道超好看，歡迎大家來Shopping。

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先前影劇大哥王偉忠嫁女，歸寧宴上星光熠熠，外傳新光三越總經理還特地跟賈永婕寒暄一陣，對方稱讚賈永婕真的很會做生意，讓台北101業績亮眼，淘氣的賈永婕開起玩笑來，問新光三越是不是要高薪挖角她？還拉著對方一起去找微風總經理廖曉喬笑道：微風要不要也挖角我？

賈永婕為了台北101扮成醒獅團拜年。（翻攝自臉書）賈永婕為了台北101扮成醒獅團拜年。（翻攝自臉書）

賈永婕笑稱，的確有企業私底下問她要不要跳槽，不過自己在王偉忠大女兒歸寧宴上只是開玩笑，她全身心都放在101上頭。「他們沒有認真要挖啦！」賈永婕強調自己現在專注在101的發展，所以特別拍了一段舞龍舞獅的影片，並開玩笑說：「應該是醒獅團最想來挖角我」。

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