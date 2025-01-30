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歐陽妮妮除夕夜爆哭 回娘家被「1場景」感動

歐陽娣娣（後排左）和歐陽娜娜（後排右）很疼歐陽妮妮的兒子。（翻攝自IG）歐陽娣娣（後排左）和歐陽娜娜（後排右）很疼歐陽妮妮的兒子。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕歐陽妮妮與張書豪在去年跨年夜迎來兒子「睦睦」，今年是睦睦度過的第一個農曆新年，她提到除夕夜出了月子中心後，首度和老公、兒子在家過夜，晉升新手媽媽的歐陽妮妮淚腺特別發達，看到妹妹娜娜和娣娣包給兒子大紅包，貼心的兩人在紅包袋寫下祝福話語，把她惹得淚眼汪汪。

睦睦是歐陽家第一個外孫，集萬千寵愛於一身，出月子中心後就成了「紅包小富翁」，不僅外公歐陽龍、外婆傅娟和阿姨歐陽娜娜、娣娣送上大紅包，歐陽妮妮的好友「王子」邱勝翊和「毛弟」邱宇辰也特地前來探望睦睦，送上紅包祝福。

歐陽妮妮除夕夜爆哭 回娘家被「1場景」感動毛弟（後排左起）和王子來探望剛出月子中心的歐陽妮妮和寶寶。（翻攝自IG）

而歐陽娜娜在紅包上祝福睦睦，她以睦睦的英文名字「Nosen」稱呼，表示姨姨第一次給你包紅包！「你的出生帶給我們很多的快樂！不求你未來大富大貴，只希望你能快樂、健康平安的成長。做自己～姨會陪伴你一年又一年」。而歐陽娣娣則說這是她第一次給別人包紅包，因為她一直是家裡最小的，但今年不一樣了，「你來了所以每年都會給你包了！我會讓媽咪把錢錢都收好的！不讓她花」，還透露「Nosen」這個英文名字是她取的。

此外，歐陽妮妮分享除夕夜是她和張書豪出月中後，第一次和睦睦睡過夜，她和老公看著兒子熟睡的臉，夫妻牽著彼此的手，放在兒子身上，幸福感油然而生。她感性道：「我們兩個又一起感謝了睦，謝謝他選擇了我們，謝謝他來到我們身邊。」接著兩人竟開始大哭起來，新手爸媽十分善感。歐陽妮妮忍不住打趣：「產後荷爾蒙是怎麼了？」

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