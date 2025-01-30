\70歲「白娘子」趙雅芝相隔33年合體許仙！網友狂讚：一點都沒變

葉童（左）和趙雅芝難得合體同框。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕70歲港星趙雅芝堪稱「蛇年最忙的女人」，她在1992年主演8點檔《新白娘子傳奇》，詮釋「千年白蛇精」白素貞蔚為經典，和葉童反串飾演的許仙共譜淒美戀曲，成為重播率最高的電視劇之一，今年她與飾演「許仙」的葉童一同登上央視春晚，成為懷舊焦點，兩人外表維持凍齡，風采絲毫不遜於當年，成為當晚懷舊焦點網刷一片好評。

趙雅芝（左）1992年演出《新白娘子傳奇》，詮釋「千年白蛇精」白素貞蔚為經典，和葉童反串飾演的許仙共譜淒美戀曲。（翻攝自網路）

只見趙雅芝身穿金色禮服，玲瓏曲線完全看不出她真實年紀，葉童則是一頭俐落短髮，英氣十足，兩人台上同撐一把油紙傘，當年《新白娘子傳奇》的畫面彷彿重現眼前。

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葉童（右）和趙雅芝今年難得合體同框。（翻攝自微博）

兩人久違同框合體果然掀起網友暴動，直呼兩人模樣一點都沒變，留言狂刷「看了無數遍的新白娘子」、「真好啊」、「童年女神」、「趙雅芝幾歲啊」、「淚目，滿滿的回憶」、「芝童永恆」、「兩位一出場真是太好哭了」。

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