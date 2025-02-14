氣象主播UU遮住地圖了！ 網看傻：好大...我是說溫差

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕椿野優子（椿野ゆうこ）是日本唯一的現役女偶像兼氣象主播，不僅擁有甜美外型，台風還十分穩健，能夠專業報導氣象，深受觀眾喜愛。然而，她近日因為「傲人上圍」掀起熱議，有網友表示會因此分心，直呼：「地圖都遮住了！」

椿野優子。（翻攝自YT、X）

近日，有台灣網友將椿野優子播報天氣的模樣PO至臉書社團，直呼「看了半小時的電視，還是不知道這新聞在播什麼。」貼文曝光後，立刻引起討論，網友紛紛留言，「地圖都遮住了是在播報什麼」、「好大...我是說溫差」、「早上就是要看一些能提神的」。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：氣象主播「超兇身材」全看光 白皙雪乳掀網暴動

事實上，椿野優子是日本唯一的現役女偶像兼氣象主播。她曾透露，自己從小就對天空有興趣，於是在大學主修氣象學，並在進行偶像活動的同時，獲得了氣象預報員和防災士的資格。

椿野優子也分享，自己在大學的課程中學到過一個觀點，「在災害發生時，比起畫面上的指示，熟識的人呼喚疏散會更有效」，因此她希望能與觀眾建立起像朋友般的關係和信任，「在關鍵時刻，我希望能成為一名具有親和力和責任感的氣象預報員，幫助保護他人的生命。」

在 Instagram 查看這則貼文 椿野ゆうこ（Yuko Tsubakino）（@tsubakinoyuko）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法