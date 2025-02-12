建中肄業考上台大又休學！鮮肉男星不忍全說了

蕭易恩再度發片。（蕭易恩IAN99提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鬼才音樂人「IAN99」蕭易恩為了熱愛的音樂和街舞，從建中和台大土木工程系肄業，堅持走自己的路，近來他推出第二張數位EP《PRESEASON》，問到蛇年春節怎麼過，他笑說在家中圍爐，呼籲大家「沒事不要出去射龍門」，「射龍門是在朋友家裡玩的，一不留神從幾百塊一路撞柱撞到上萬，戰況只能用一個慘烈來形容。」

蕭易恩再度發片。（蕭易恩IAN99提供）

蕭易恩日前公開首波主打單曲《Hold On》，講述著身邊的夥伴們在各自跑道上，面對著不同的課題，希望能療癒大家：「儘管不能替你承受，希望至少能陪你走過。」 嘻哈YouTuber Walter也在IG上分享了自己在車內大唱這首單曲的限時動態。

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蕭易恩再度發片。（蕭易恩IAN99提供）

此外，蕭易恩自剖是個I人，「我是比較害羞又有點社恐的人」，而發了《Hold On》後意外反應滿好的，「很多人見到我都會一直唱給我聽或是學我的動作，當下我可能看起來有點尷尬，但是其實我非常開心他們喜歡這首歌。」

對於曾在北京度過多年練習生時光的蕭易恩來說，人生就像無法登出、24小時不間斷的冒險遊戲，而這也成為新歌〈Stop Calling Me〉一曲的創作概念，對於如何在過程中保持堅定和專注力，他說：「學會隔離掉外界的干擾與雜音，才能把握每天獨自打怪升級的時間，而〈別打我電話〉則是在專注狀態時最想跟所有人說的話。」

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