香消玉殞 24歲驚傳死訊韓星金賽綸曾表示心累

金賽綸驚傳陳屍家中。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕童星出身的韓國女星金賽綸，今（16）日驚傳死訊，她被發現陳屍於家中，警方表示無他殺嫌疑，目前正在調查死因。2022年金賽綸因酒駕肇逃造成演藝事業受創，之後想復出卻惹來罵聲不斷，演出舞台劇僅一日就退出。

金賽綸10歲的時候曾與元斌主演電影《大叔》並獲韓國電影獎新人獎項，引起各界注意。金賽倫粉絲名為「香草」，2022年時金賽綸在首爾江南區鶴洞十字路口酒駕撞變電箱後肇事逃逸，雖經紀公司發出道歉聲明，但對她的演藝事業卻是一大打擊。

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酒駕事件對金賽綸演藝事業造成極大影響。（翻攝自IG）

酒駕事件之後，金賽綸屢次想要東山再起卻困難重重，其實她曾演出多部電視劇、電影，演技更是多次受到肯定：釜日電影獎、亞洲電影大獎、國際兒童青少年電影節、大韓民國電影大獎、百想藝術大賞、MBC演技大賞、青龍電影獎、大鐘獎、KBS演技大獎、中國金雞百花電影節都曾經提名或以獎座肯定她的演技。

去年4月金賽綸疑似不滿外界對她緊迫盯人，曾經在社群平台上留言：「他X的累，可不可以停止了」，未料如今發生憾事，令人感嘆生命無常。

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